2 yaşındaki çocuk düştüğü su birikintisinde boğuldu - Son Dakika

2 yaşındaki çocuk düştüğü su birikintisinde boğuldu

02.11.2020 19:05
2 yaşındaki çocuk düştüğü su birikintisinde boğuldu, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, evin yanında bulunan su birikintisine düşerek boğuldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, evin yanında bulunan su birikintisine düşerek boğuldu.

Olay, Karıncak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Nisanur Yılmaz'ı babası evin içinde göremeyince bahçeye aramaya çıktı. Baba, evin yanında bulunan içi balçık olan su birikintisinin içinde kızının cansız nedeniyle karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

2 yaşındaki çocuk düştüğü su birikintisinde boğuldu

Samsun, Bafra, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 yaşındaki çocuk düştüğü su birikintisinde boğuldu - Son Dakika


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