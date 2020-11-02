2 yaşındaki çocuk düştüğü su birikintisinde boğuldu - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, evin yanında bulunan su birikintisine düşerek boğuldu.
Olay, Karıncak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Nisanur Yılmaz'ı babası evin içinde göremeyince bahçeye aramaya çıktı. Baba, evin yanında bulunan içi balçık olan su birikintisinin içinde kızının cansız nedeniyle karşılaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
- Kaynak: İHA
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