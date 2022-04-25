2 yaşındaki çocuk, feci kazada minibüsün altında kalarak yaşamını yitirdi - Son Dakika

Manavgat ilçesinde dün apartman önünde oynayan 2 yaşındaki çocuk, aniden yola fırlayınca V.Ç.'nin kullandığı minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri olay yerine gelmeden yakınları tarafından minibüsün altından çıkarılan minik çocuk, götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi morga konuldu. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü V.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bir apartmanın önünden koşarak çıkan çocuğun, yolda seyir halindeki minibüsün tamponuna çarparak aracın altında kalış anı görüntülere yansıdı. Minik Küçük çocuğun bedeninin, yakınları tarafından minibüsün altından çıkarılarak hastaneye götürülüşü de görüntülerde yer aldı.