2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti

17.04.2022 12:13

Antalya'da, oyun oynamak için park halindeki kamyonetin hareket etmesiyle yaşamını yitiren Suriyeli Tulin Abo Snisleh'in cenazesi, adli tıp kurumu morgundan ailesi tarafından alındı. Cenazeyi son kez gören ve gözyaşlılarına boğulan baba Vasil Snisleh'i yakınları güçlükle ayakta tuttu.

Önceki gün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2311 Sokakta meydana gelen olayda, çöp dökmeye giden kardeşlerinin peşinden giden Tulin Abo Snisleh, park halindeki 07 EIK 34 plakalı kamyonetin altına girip burada oyun oynadı. Bu esnada kamyonete binen sürücü Mehmet A. (32), aracı hareket ettirdi. Kamyonetin hareket etmesiyle feci şekilde can veren küçük kız, olay yerinde hayatını kaybetti.

OYUN OYNADIĞI KAMYONUN ALTINDA KALDI

Çevredeki vatandaşların fark etmesiyle uyarılan sürücü aracı durdurdu. Minik Tulin, sürücünün durdurduğu kamyonetin altından çıkarılırken, yaşanan durum 112' Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tulin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kızının cansız bedenini gören baba Vasil Snisleh'i komşuları teselli etmeye çalıştı.

BABADAN KIZINA SON BAKIŞ

Olay yeri inceleme ve savcılığın çalışmasının ardından Tulin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Morgda yapılan incelemenin ardından küçük kızın cenazesi, bugün ailesine teslim edildi. Kızını son kez görmek isteyen acılı baba Vasil Snisleh, tabutun araca yüklendiği sırada gözyaşlarına boğuldu. Büyük üzüntü yaşayan babayı yakınları güçlükle ayakta tuttu. Tulin'in cenazesi defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Sürücünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

YORUMLAR
500
Ailesi sinir krizi geçirdi! 2 yaşındaki küçük kız çocuğu kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi Ailesi sinir krizi geçirdi! 2 yaşındaki küçük kız çocuğu kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi Kamyonun altında can veren küçük kızın cenazesi gözyaşları arasında alındı Kamyonun altında can veren küçük kızın cenazesi gözyaşları arasında alındı

oyunlar, Kepez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
12:08 Survivor All Star'da Evrim Keklik, yokluk adasında zor anlaşadı
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
11:21 Özel hareket polisi, intihar girişiminde bulundu
11:18 Eczane kalfası yanlışlıkla 15 aylık bir bebeğe ağır antidepresan ilaç verdi
11:10 Yunanistan'da FETÖ üyesi 8 askeri acil şekilde başka ülkelere kaçırdılar
11:09 Galatasaray, Beşiktaş'ın sistemine geçiyor
11:08 Boynuna ip bağlanıp kaçırılan rezidansta cinsel istismara uğrayan genç kadın: İnsanların yüzüne bakamıyorum
10:53 Oyuncu Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi
10:52 Galatasaray'ın eski hocası Mancini'den, "Fenerbahçe'de çalışacak mısınız?" sorusuna bomba cevap
10:45 6'lı masadaki anlaşmazlığın sebebi ortaya çıktı! Amblem yüzünden reddetmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 12:20:27. #1.13#
SON DAKİKA: 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement