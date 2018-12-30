Son Dakika Haberleri: 2 Yaşındaki Çocuk Kar Yağışını Seyrederken Pencereden Düştü

2 Yaşındaki Çocuk Kar Yağışını Seyrederken Pencereden Düştü

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yağan karı seyreden 2 yaşındaki çocuk, pencereden beton zemine düşerek yaralandı.

2 Yaşındaki Çocuk Kar Yağışını Seyrederken Pencereden Düştü, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yağan karı seyreden 2 yaşındaki çocuk, pencereden beton zemine düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan evlerinin 2. katının penceresinden yağan karı seyreden 2 yaşındaki Asil H., dengesini kaybederek aşağıya düştü. Beton zemine düşerek yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:22 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa
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