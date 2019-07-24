2 yaşındaki çocuk pencereden beton zemine düştü
31 dakika önce
Samsun'da 1. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:37 Kaynak: İHA
'da 1. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay, İlkadım
ilçesi Fatih Mahallesi
Cezzar Ahmet Paşa Sokak No 12'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülbahar İ. (2), evlerinin 1. katında pencerenin yanında dururken sinekliğin açık olması nedeniyle dikkatini kaybederek 3,5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ailesinin durumu fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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