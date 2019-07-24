Son Dakika Haberleri: 2 yaşındaki çocuk pencereden beton zemine düştü
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2 yaşındaki çocuk pencereden beton zemine düştü

31 dakika önce

Samsun'da 1. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

2 yaşındaki çocuk pencereden beton zemine düştü, System.String[]
Samsun'da 1. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Cezzar Ahmet Paşa Sokak No 12'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülbahar İ. (2), evlerinin 1. katında pencerenin yanında dururken sinekliğin açık olması nedeniyle dikkatini kaybederek 3,5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ailesinin durumu fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Fatih Mahallesi, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:37 Kaynak: İHA
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