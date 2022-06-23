2 yaşındaki çocuk, üzerine çıktığı sandalyede dengesini kaybedince balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

2 yaşındaki çocuk, üzerine çıktığı sandalyede dengesini kaybedince balkondan düşerek hayatını kaybetti

23.06.2022 11:56

Kağıthane'de 2. katta bulunan 2.5 yaşındaki kız çocuğu, balkonda sandalye üzerinde çıktığı esnada dengesini kaybederek 2.kattan aşağıya düştü. Başından yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

Dün saat 11.00 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde anne İlknur A. temizlik yaptığı esnada 2.5 yaşındaki kızı Hira Ar balkona çıktı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Küçük kız o esnada balkon duvarında asılı olan sandalyeye çıkmak istedi. Dengesini kaybeden Hira Ar sandalyeyle birlikte 2. kattan aşağıya düştü. Başından yaralanan minik kızın yanına sesleri duyan Ferdi Uysal ve Tayfur Muslugil geldi. Hemen yoldan araç çeviren iki vatandaş, minik kızı özel bir hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Hira Ar, ambulansla kaldırıldığı Sarıyer Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Minik kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik kızın ölümünün ardından ise mahalleli büyük üzüntü yaşadı.

İstanbul'da kahreden olay: 2 buçuk yaşındaki kız çocuğu balkondan düşerek hayatını kaybetti

"ANNESİ ÇIĞLIK ATIYORDU"

Balkondan düşen çocuğu hastaneye götüren Ferdi Uysal, "Ben 3 bina yanda oturuyorum, evde yatıyordum çat diye bir ses duydum. Biri düştü herhalde dedim hanımla beraber merdivenden indik hemen. Kapıdan çıkınca baktım arkadaşlar burada çocuğu kucaklarına almışlardı. Annesi çığlık atıyordu, çocuğa baktım çenesi kitlenmişti. Çocuk Tayfur'un kucağındaydı, Tayfur'la beraber nefesini açtık çocuğun. Hemen bir araba durdurduk yoldan 4 dakikada hastaneye götürdük hemen. Orada acil alana aldılar çocuğu sonra ambulansla Seyrantepe'ye götürdüler. En son duyduğumuza göre doktor beyin kanaması devam ederse sıkıntı olur demiş. Babasını aradık az önce ameliyata almışlar. Annesi balkonun kapısını kapatmayı unuttuğu için çığlık atıyordu, balkona çıkmış çocuk oradan da aşağı düşmüş. Annesi de o sırada odada temizlik yapıyormuş" dedi.

İstanbul'da kahreden olay: 2 buçuk yaşındaki kız çocuğu balkondan düşerek hayatını kaybetti

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Diğer bir vatandaş Tayfur Muslugil ise, "Bir ses duyup uyandım. Pat diye ses gelince camdan baktım çocuk yerde yatıyordu. Çocuğu görünce hemen apar topar aşağıya indim. O anlık panikle ambulansı da beklemek istemediğimiz için yoldan geçen bir abimizin arabasına bindirdik ve hastaneye götürdük. Biz de elimizden geldiği kadar destek verdik, gerisi Allah'a kaldı. İnşallah iyi olur" diye konuştu. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Kağıthane'de balkondan düşen çocuk öldü Son dakika haberi... Kağıthane'de balkondan düşen çocuk öldü CHP'den 'Çocukları Dinliyoruz' toplantısı CHP'den 'Çocukları Dinliyoruz' toplantısı
Kaynak: İHA

Seyrantepe, Kağıthane, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 yaşındaki çocuk, üzerine çıktığı sandalyede dengesini kaybedince balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:02 Kedi, otların arasında fark ettiği yılanı etkisiz hale getirdi! O anlar cep telefonuna yansıdı...
11:58 Gram altının fiyatı yeni günde 1.026 lira seviyesinden işlem görüyor
11:57 57 yaşındaki ünlü oyuncu Sandra Bullock mesleğine ara veriyor: Bittim, tükendim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim
11:51 Brad Pitt'in son halini görenler inanamadı! "Hülya Avşar zannettim" yorumu yapıldı
11:51 İçişleri Bakanı Soylu yangın bölgesinde konuştu! İsim vermeden Şahan Gökbakar'a yüklendi
11:49 Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayımladı
11:39 Galatasaray'da Okan Buruk ayağının tozuyla kamp programını belirledi! 27 Haziran'da top başı yapılacak
11:38 Bakan Soylu, "Marmaris'teki yangının çıkış nedeni sabotaj mı?" sorusuna cevap verdi: Tespit edilen bir şüpheli var
11:12 Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünden sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun vasiyeti gündem oldu! "Beni çok sıkı takibe aldılar. Ölürsem beni siz yıkatın"
11:01 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 12:22:25. #1.13#
SON DAKİKA: 2 yaşındaki çocuk, üzerine çıktığı sandalyede dengesini kaybedince balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement