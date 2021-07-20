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2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu - Son Dakika

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu

20.07.2021 10:53

Antalya'nın Serik ilçesinde ortadan kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'den acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni, evlerinin önünden akan derenin kilometrelerce uzağındaki köprünün altında bulundu. Acı haberi alır almaz olay yerine gelen acılı baba, ayakta durmakta güçlük çekerken "Ne olursunuz bir defa göreyim, dokunayım" demesi yürekleri dağladı. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde babaannesi Fatma Keskin'in evde bulunduğu sırada kapının önünde oynayan Ecrin Keskin, dün saat 15.00 sıralarında, bir anda gözden kayboldu. Dışarı çıktığında torunu Ecrin'i bulamayan babaanne Keskin, çevrede arama yaptı. Bir süre aradıktan sonra Ecrin'i bulamayan babaanne, komşulardan yardım istedi.

KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ

Tüm aramalara rağmen bulunamayan Ecrin Keskin için komşuları polise haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve İHH İnsani Arama ve Kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Engelli çocukları Mehmet'in yoğun bakım tedavisi gördüğü Antalya'daki hastanede bulunan baba ve anne de kızlarının kaybolduğu haberini alınca olay yerine geldi.

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber! Cansız bedeni köprü altında bulundu

DEREDE ARAMA YAPILDI

Küçük Ecrin'in bölgedeki seraları sulamak amacıyla kullanılan Beşgöz Deresi'ne düşmüş olabileceğinden şüphelenilerek, balık adamlar ve diğer ekipler eşliğinde arama çalışması yapıldı. Derenin yaklaşık 2 kilometrelik bölümünde yapılan aramalarda sonuç elde edilemedi.

ARAMALAR TEKRAR BAŞLADI

Bölgede dün geç saatlerde ara verilen aramalara bu sabah erken saatte yeniden başlandı. Deniz polisi, küçük Ecrin'in kaybolduğu düşünülen derede yeniden arama yaptı. Aramaları baba Ferhat Keskin ve yakınları da endişeyle takip etti. Yaklaşık 2 kilometrelik alanın tarandığı derede herhangi bir ize ulaşılamadı. Ekipler, derenin golf sahası tesisiyle birleştiği köprü altında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Evinin önünde oyun oynarken kaybolan 2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi

SU KUYUSUNDA BULUNAMADI

Keskin ailesinin yaşadığı eve yaklaşık 200 metre uzaklıktaki su kuyusunda da aramalar yapıldı. 5 metre derinlikteki içi su dolu kuyu, dalgıç ekipler tarafından taranırken, Ecrin'e burada da ulaşılamadı. Ecrin Keskin'in kişisel eşyaları ve kıyafetleri, polis ve jandarmaya ait 3 hassas burunlu dedektör köpeğe koklatıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca Keskin'i çevrede arayan köpeklerler de ize rastlanılmadı.

CANSIZ BEDEN SUDAN ÇIKARILDI

Akşam saatlerinde Beşgöz Deresi'nin golf sahası tesisiyle birleştiği köprü altında çalışmalar yoğunlaştırıldı. Burada saat 22.00 sıralarında talihsiz Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler Ecrin Keskin'in cansız bedenini sudan çıkarmak için çalışma başlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve vatandaşların büzlerin kapaklarını karşılıklı kapatmasının ardından Ecrin'in cenazesine ulaşıldığı belirtildi.

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber! Cansız bedeni köprü altında bulundu

"NE OLURSUNUZ BİR DEFA GÖREYİM, DOKUNAYIM"

Çalışmaları anbean takip eden baba Ferhat Keskin, kızının cansız bedeninin bulunduğu haberini alınca büyük üzüntü yaşadı. Kızını görmek için polislere yalvaran Ferhat Keskin, "Ne olursunuz bir defa göreyim, dokunayım" diyerek gözyaşı döktü. Polisler, acılı babayı "Biraz sonra göreceksin" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber! Cansız bedeni köprü altında bulundu

CENAZE MORGA KONULDU

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra küçük Ecrin'in cansız bedeninin çevresi kapatıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk otopsinin ardından Ecrin Keskin'in cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna, oradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber! Cansız bedeni köprü altında bulundu

SU ÇEKİLİNCE CANSIZ BEDEN GÖRÜNDÜ

Ferhat Keskin'in yakınlarından Bilal Şahin, "Suyu çektirdik. Köprünün altındaki büzlerin ardından kapağı açınca pislikler çıktı. Arasından da küçük çocuğumuz çıktı" dedi.

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu

Fatma Keskin, Antalya, Polis, İHH, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu - Son Dakika


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