2 yaşındaki Ege'den engelsiz yaşama en büyük adım - Son Dakika

2 yaşındaki Ege'den engelsiz yaşama en büyük adım

16.10.2020 11:05

2 yaşındaki Ege'den engelsiz yaşama en büyük adım Down sendromlu minik Ege, Engelsiz Yaşam Köyünde önce emekledi, sonra yürüdü İzmir'in Konak ilçesinde, belediyenin hayata geçirdiği "Engelsiz Yaşam Köyü" 2 yaşındaki Ege'nin hayatını değiştirdi.

2 yaşındaki Ege'den engelsiz yaşama en büyük adım

Down sendromlu minik Ege, Engelsiz Yaşam Köyünde önce emekledi, sonra yürüdü

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, belediyenin hayata geçirdiği "Engelsiz Yaşam Köyü" 2 yaşındaki Ege'nin hayatını değiştirdi. Merkezde fizyoterapi gören Down sendromlu minik Ege, önce emeklemeyi sonra yürümeyi öğrendi.

Konak Belediyesinin Eşrefpaşa Hastanesinin arka tarafında, Alman Kulesi Evleri denilen bölgede kurduğu Engelsiz Yaşam Köyü, engelleri ortadan kaldıracak ilk adımlarından birini 2 yaşındaki Ege'yle birlikte attı.

Hayata özel bir çocuk olarak gözlerini açan Down Sendromlu Ege Şen'in hayatı, Konak Belediyesinin Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfıyla birlikte kurduğu Engelsiz Yaşam Köyünde değişti. Annesinin yaklaşık 10 önce, on sekiz aylıkken Engelsiz Yaşam Köyüne getirdiği Ege, yürümek bir yana emekleyemiyor, kalçasının üzerine oturarak ve sürünerek hareket ediyordu. Down Sendromlu bireylerin kas tonuslarının yumuşak ve eklemlerinin de gevşek olması nedeniyle, Ege'nin emeklemesi de yürümesi de gecikmişti.

Tedavinin ikinci ayında emekledi

Ege, Engelsiz Yaşam Köyünde, Uzman Terapist Seda Paskal'ın başlattığı fizyoterapi sayesinde vücudunu nasıl kullanması gerektiğini öğrendi ve tedavinin ikinci ayında da emeklemeye başladı. Ege'nin fizyoterapisi, pandemi döneminde uzaktan sürdürüldü. Uzman Terapist Paskal, o dönemi şöyle anlattı:

"Araya pandemi süreci girdi; ama biz irtibatı koparmadık. Annesiyle sürekli irtibat halindeydik. Ege'nin evdeki hareketlerini videolarla bize gönderdi, biz de buradan nasıl çalışması gerektiğini anlattık, videolar gönderdik. Sonra Ege tekrar buraya gelmeye başladı ve çalışmaları düzenli olarak sürdürdük."

Şimdi sıra ileri düzeyde

Ve Minik Ege, özenle yürütülen fizyoterapi sayesinde kısa bir süre içinde yürümeye de başladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un büyük önem verdiği, göreve gelir gelmez kurulması için talimat verdiği Engelsiz Yaşam Köyü de ilk ve en büyük adımlarından birini Ege'yle birlikte atmış oldu. Ege'nin ailesi de, merkezin çalışanları da büyük bir mutluluk yaşadı. Ege'nin gelişim sürecindeki adımların daha hızlanacağını söyleyen Uzman Terapist Seda Paskal, şöyle konuştu:

"İşe emekleme çalışmalarıyla başladık; çünkü takıldığımız yer emeklemeydi. Yaklaşık iki ay sonra emekledi. Ege şimdi de yürümeye başladı. Bundan sonra ileri düzey beceriler çalışılacak. Merdiven çıkma, denge becerilerini geliştirme, çeviklik gibi ileri düzey becerilere odaklanacağız."

Anne Şen: "Çok duygulandım"

Oğlunun emeklemesini ve ardından ilk adımlarını attığını gören Anne Emel Şen de, "Her anne için çocuğunun ilk adımı attığını görmek çok önemlidir; ama ben onun yürüdüğünü gördüğümde, bebeğim Down Sendromlu olduğu için, her annenin gösterdiğinden daha yoğun bir tepki verdim, çok duygulandım. Bu çocukların emeklemesi ya da yürümesi daha fazla emek gerektiren bir süreç. Her emeklediğini, yürüdüğünü gördüğümde hala çok mutlu oluyorum. Bu beni diğer annelerden çok daha fazla mutlu ediyor."

Ankara'da yaşayan ve İzmir'e geldikten sonra iyi bir eğitim kurumu bulma konusunda sıkıntılar yaşadığını belirten Anne Şen, Engelsiz Yaşam Köyü yetkilileriyle irtibata geçtiğinde kendisine çok yardımcı olunduğunu da vurguladı. Şen, kurumun işleyişi hakkında yeterince bilgilendirildiğini ve hizmet sürecinden memnun kaldıklarını sözlerine ekledi.

2 yaşındaki Ege'den engelsiz yaşama en büyük adım
2 yaşındaki Ege'den engelsiz yaşama en büyük adım
2 yaşındaki Ege'den engelsiz yaşama en büyük adım
2 yaşındaki Ege'den engelsiz yaşama en büyük adım
2 yaşındaki Ege'den engelsiz yaşama en büyük adım

İzmir, Konak, Anne, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 yaşındaki Ege'den engelsiz yaşama en büyük adım - Son Dakika

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