Adli tıp ile hastanedeki raporlar uyuşmadı! Feci şekilde ölen 2 yaşındaki Erva'nın istismar edilmediği tespit edildi - Son Dakika
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Adli tıp ile hastanedeki raporlar uyuşmadı! Feci şekilde ölen 2 yaşındaki Erva'nın istismar edilmediği tespit edildi

20.09.2022 11:13

İstanbul'un Beylükdüzü ilçesinde 2 katlı bir apartmanın üst katından düşerek öldüğü iddia edilen 2 yaşındaki kız çocuğu Erva Y.'nin, Adli Tıp raporu tamamlandı. Raporda, "Yüksekten düşme sonucu meydana gelen beden travması ve iç kanama" nedeniyle öldüğü kaydedildi. Erva'nın adlı tıp muayenesinde cinsel istismar ya da tecavüze uğradığına dair herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Savcılığın, Erva'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre soruşturmayı tamamlaması bekleniyor.

Sahil Mahallesi'nde 6 Eylül Salı günü akşam saat 19.30 sıralarında, 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan 2 yaşındaki kızı Erva bilinmeyen nedenle balkondan bahçe zeminine düştü. Çocuğun düştüğünü görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada annesi Erva'yı komşularına ait otomobille Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Erva tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAYITLARA "ŞÜPHELİ" OLARAK GEÇİRİLDİ

Hastaneye getirildiğinde nabız ve solunumu olmayan Erva, entübe edilerek kalp masajı yapıldı ancak, hayata döndürülemedi. Erva'ya müdahale eden doktorun düzenlediği genel adli muayene raporunda ölüm saati 20.50 olarak bildirildi. Raporda Erva'nın vücudunda istismara uğradığını gösteren belirtiler olduğu aktarıldı. Bu raporla Erva'nın ölümü emniyet kayıtlarına 'şüpheli' olarak geçirildi.

ÖLÜM NEDENİ İÇ KANAMA

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, kız çocuğunun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 yaşındaki Erva'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonrası rapor hazırlanarak, başsavcılığa gönderildi. Raporda Erva'nın 'Yüksekten düşme sonucu meydana gelen beden travması ve iç kanama' nedeniyle öldüğü belirtildi.

İSTİSMAR BULGUSU YOK

Erva'nın hastanedeki adli muayene raporunda yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu raporlarında doğrulanmadı. Raporda Erva'nın cinsel istismar ya da tecavüze uğradığına ilişkin bulgu olmadığı tespiti yer aldı. Küçük kızın cenazesinde yapılan kapsamlı incelemelerde, bir başkasına ait DNA bulgusuna da rastlanmadı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Erva'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre soruşturmayı tamamlaması bekleniyor.

YORUMLAR
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2 YAŞINDAKİ ERVA'NIN ADLİ TIP RAPORUNDA CİNSEL İSTİSMAR YOK 2 YAŞINDAKİ ERVA'NIN ADLİ TIP RAPORUNDA CİNSEL İSTİSMAR YOK Beylikdüzü'nde öldürülen 2 kız kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan teslim alındı Beylikdüzü'nde öldürülen 2 kız kardeşin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan teslim alındı
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Beylikdüzü, Adli Tıp, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adli tıp ile hastanedeki raporlar uyuşmadı! Feci şekilde ölen 2 yaşındaki Erva'nın istismar edilmediği tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adli tıp ile hastanedeki raporlar uyuşmadı! Feci şekilde ölen 2 yaşındaki Erva'nın istismar edilmediği tespit edildi - Son Dakika
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