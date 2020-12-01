2 yaşındaki Gülsüm Hira'nın akciğer nakli olması gerekiyor - Son Dakika

2 yaşındaki Gülsüm Hira'nın akciğer nakli olması gerekiyor

01.12.2020 10:10
2 yaşındaki Gülsüm Hira'nın akciğer nakli olması gerekiyor, System.String[]

Sinan Sudan çiftinin 2 yaşındaki kızları Gülsüm Hira'nın Primer Pulmoner Hipertansiyon hastalığı nedeniyle akciğer nakli olması gerekiyor.

Sinan Sudan çiftinin 2 yaşındaki kızları Gülsüm Hira'nın Primer Pulmoner Hipertansiyon hastalığı nedeniyle akciğer nakli olması gerekiyor. Sudan ailesi, doktorların 3 ay ömür biçtiği kızlarına yurt dışında akciğer nakli yaptırabilmek için yardım bekliyor.

Kepez ilçesinde yaşayan Huriye-Sinan Sudan çifti, ikinci çocukları olarak dünyaya gelen Gülsüm'ü büyüme geriliği ile el ve ayaklarındaki şişlikler nedeniyle 1 yıl önce hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler sonucunda küçük kızın böbreklerinde sızıntı olduğu, el ve ayaklarındaki şişmenin bu nedenle olduğu söylendi. Vücudunda morluklar bulunan minik kızın hipertansiyon hastası olduğu ortaya çıktı. Gülsüm, Ankara Hacettepe Üniversitesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan tetkiklerde küçük kıza akciğer damarlarında kalınlaşma ve buna bağlı kalpte genişlemeye neden olan Primer Pulmoner Hipertansiyon teşhisi konuldu. Çocuğun akciğer nakli olması gerektiği belirlendi.İlaç tedavisi uygulanan Hira'ya yaşıtından, akciğer nakli yapılması gerekiyor. Aile, Türkiye'de daha önce bu yaşta bir hastaya nakil yapılmadığı için kızlarını tedavi için yurt dışına götürmek istiyor. Doktorların 3 ay ömür biçtiği kızlarını yaşatmak isteyen Sudan ailesi, tedavi için yardım bekliyor.'VÜCUDUNDAKİ MORLUKLARI GÖRÜNCE ORTAYA ÇIKTI'Büyük kızı Hatice'nin kardeşinin durumunu sorduğunda anlatamadığını söyleyen anne Huriye Sudan, sürekli ağlayan kızı Hira'nın başından bir an ayrılmadığını aktardı. Huriye Sudan, "Kızımız 13 aylıkken ayaklarında ve ellerinde oluşan ödemle hastalığını fark ettik. Acile götürdük, birçok tetkik yaptılar. Böbreklerinde sızıntı olduğunu, ödemin bu nedenle oluştuğunu söylediler. Sonda takarken vücudundaki morarmalar fark edilince farklı testler yapıldı ve hipertansiyon hastası olduğu ortaya çıktı. Hemen Ankara'ya sevk ettiler ve teşhis burada konuldu" dedi.'BAŞKA ÇOCUKLAR KARDEŞLERİYLE OYNAYINCA ÜZÜLÜYOR'Yaşadıklarını yaşlı gözlerle anlatan Sudan, "Kızım yürümüyor, yemek yemiyor, ağrıları çok olduğu için uyumuyor. Vücudunda, dudaklarında morarmalar oluşuyor. Diğer kızım Hatice, 'Anne ben kardeşimle oynamak istiyorum' diyor. Ama benim kızım yürüyemediği için oynayamıyor onunla. Dışarıdaki çocuklar kardeşleriyle oynadığında çok üzülüyor. 'Kardeşim niye yürüyemiyor' diye soruyor, anlatamıyorum. Bir anne için çok zor bir durum. Akciğer nakli olması gerekiyor. Türkiye'de daha önce bu yaşta bir hastaya bu nakil yapılmamış. Yurt dışında yapılması gerekiyor ancak bütçemiz buna yetmiyor" diye konuştu.'KENDİ YAŞINDA VERİCİ GEREKİYOR'Naklin Avrupa'da bazı ülkelerde yapıldığını söyleyen baba Sinan Sudan da "Hastalığını fark ettiğimiz günden bugüne çocuğumuzda bir gelişme yok. Hastalık ilerlemeye devam ediyor. Verdikleri ilaçlar iyileştirmiyor, hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor. Hastalığından kaynaklı kalbi de akciğeri de etkilenmiş ve nakil olması gerekiyor. Türkiye'de daha önce bu kadar küçük yaşta birine nakil yapılmamış. Kendi yaşında bir verici gerekiyor. Verici olmadığı için bekliyoruz. Avrupa'da bazı ülkelerde bu nakil yapılıyor ancak 400 bin Euro gibi bir meblağ tutuyor. Bizim maddi durumumuz bu meblağı karşılamaya yetmiyor, bu nedenle yardım bekliyoruz" dedi.'KIZIMIN FAZLA ÖMRÜ KALMADIĞINI SÖYLÜYORLAR'

Doktorların kızına 3 ay ömür biçtiğini belirten baba Sudan, "Tedavisi Ankara Hacattepe Üniversitesi'nde devam ediyor. Üç ayda bir kontrole gidip, geliyoruz. Oradaki heyet kızımın akciğer nakli olması gerektiğine karar verdi. Naklin bir an önce olması gerekiyor. Doktorlar kızımızın fazla bir ömrü kalmadığını söylediler. Kalbi çok ağır çalışıyor. Bu nedenle kalp kanı vücuda pompalayamıyor" diye konuştu.


2 yaşındaki Gülsüm Hira'nın akciğer nakli olması gerekiyor
2 yaşındaki Gülsüm Hira'nın akciğer nakli olması gerekiyor
2 yaşındaki Gülsüm Hira'nın akciğer nakli olması gerekiyor
2 yaşındaki Gülsüm Hira'nın akciğer nakli olması gerekiyor
2 yaşındaki Gülsüm Hira'nın akciğer nakli olması gerekiyor

Hipertansiyon, Ankara, Primer, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 yaşındaki Gülsüm Hira'nın akciğer nakli olması gerekiyor - Son Dakika


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