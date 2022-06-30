2 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden ve tutuklanan muavinden savunma: Yanlış anlaşılma oldu - Son Dakika
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2 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden ve tutuklanan muavinden savunma: Yanlış anlaşılma oldu

30.06.2022 15:35
2 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden ve tutuklanan muavinden savunma: Yanlış anlaşılma oldu

Trabzon'da, otobüste annesinin yanındaki 2 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ortaya çıkan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ferdi Y., suçlamaları kabul etmeyerek, "Yanlış anlaşılma oldu" ifadesinde bulundu.

Trabzon'da, otobüste annesinin yanındaki 2 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan muavin Ferdi Y. (29), tutuklandı. 'Taciz'den suç kaydı bulunan Ferdi Y.'nin, ifadesinde "Yanlış anlaşılma oldu" dediği öğrenildi.

KADIN EŞİNİ ARAYIP HABER VERDİ

Rize'den Trabzon'a gitmek için dün sabah saatlerinde otobüse binen ismi öğrenilemeyen kadın, seyir halindeyken, muavin Ferdi Y.'nin 2 yaşındaki kızını taciz ettiğini öne sürerek, durumu telefonla da eşine bildirdi. Trabzon Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gelen otobüsten inen Ferdi Y., burada bekleyen kadının eşi tarafından darbedildi. Çevredeki polis ekibinin müdahalesi sonrası gözaltına alınan Ferdi Y., emniyete götürüldü. Ferdi Y., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TACİZDEN SUÇ KAYDI VAR

'Taciz' suçundan kaydının bulunduğu ortaya çıkan Ferdi Y.'nin, ifadesinde ise suçlamayı kabul etmeyerek, "Yanlış anlaşılma oldu" dediği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Trabzon, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden ve tutuklanan muavinden savunma: Yanlış anlaşılma oldu - Son Dakika

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