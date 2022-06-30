'Taciz' suçundan kaydının bulunduğu ortaya çıkan Ferdi Y.'nin, ifadesinde ise suçlamayı kabul etmeyerek, "Yanlış anlaşılma oldu" dediği öğrenildi.

Rize'den Trabzon'a gitmek için dün sabah saatlerinde otobüse binen ismi öğrenilemeyen kadın, seyir halindeyken, muavin Ferdi Y.'nin 2 yaşındaki kızını taciz ettiğini öne sürerek, durumu telefonla da eşine bildirdi. Trabzon Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gelen otobüsten inen Ferdi Y., burada bekleyen kadının eşi tarafından darbedildi. Çevredeki polis ekibinin müdahalesi sonrası gözaltına alınan Ferdi Y., emniyete götürüldü. Ferdi Y., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Trabzon'da, otobüste annesinin yanındaki 2 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan muavin Ferdi Y. (29), tutuklandı. 'Taciz'den suç kaydı bulunan Ferdi Y.'nin, ifadesinde "Yanlış anlaşılma oldu" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Trabzon, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 2 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden ve tutuklanan muavinden savunma: Yanlış anlaşılma oldu - Son Dakika

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