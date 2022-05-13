2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum - Son Dakika
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2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum

13.05.2022 23:04

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anne tutuklanırken, hayatını kaybeden bebeği de aynı saatlerde defnedildi. İfadesini veren anne, psikolojik sorunlar yaşadığını, kızını emzirdikten sonra boğmaya çalıştığını ve daha sonra meyve bıçağı ile bıçakladığını, neden yaptığını bilmediğini söyledi.

Korkunç olay bugün Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 3. katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pandemi sürecinde rahatsızlanan ve psikolojik tedavi gördüğü bildirilen M.G. (25), 2 yaşındaki kızı Betül G.'yi karnının iki yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay, aynı evde kalan genç kadının annesinin sabah işe giden damadı O.G.'yi araması ve O.G.'nin eve gelmesi ile ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

MİNİK BETÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri de olay yerine sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından talihsiz bebeğin cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri görevlisinin kucağında cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli tıptaki işlemlerin ardından minik Betül, Side Kemer Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Küçük Betül'ün cenazesine babası O.G. ve akrabalarının yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Cenazenin toprağa verilmesinin ardından baba O.G. taziyeleri kabul etti.

3 HAFTA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİNDE KALACAK

Betül'ün toprağa verildiği saatlerde ise Sarılar Jandarma Karakolu'nda işlemleri tamamlanan anne M.G. Manavgat Adliyesi'ne çıkarıldı. Nöbetçi savcının tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk ettiği M.G.'nin tutuklanmasına ve 3 hafta süresince Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözetim altında tutulmasına karar verildi.

ANNE İFADESİNDE NEDEN YAĞTIĞINI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Anne M.G.'nin ifadesinde, pandemi sürecinde psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını, 3 haftadır tedavi gördüğünü, kızını emzirdikten sonra boğazını sıkmaya başladığını, boğazını bırakıp meyve bıçağını sapladığını, bunu neden yaptığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum - Son Dakika


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