2 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP, EVİNİ ATEŞE VEREN ANNE TUTUKLANDI - Son Dakika
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2 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP, EVİNİ ATEŞE VEREN ANNE TUTUKLANDI

29.03.2023 18:45

2 yaşındaki kızını öldürüp, evini ateşe verdi (2)Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eşi Mehmet Aydın uyurken 2 yaşındaki kızı Zeynep Aydın'ı boğarak öldürdükten sonra evini ateşe verip, kaçan ve daha sonra polise teslim olan Hilal Aydın, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

2 yaşındaki kızını öldürüp, evini ateşe verdi (2)
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eşi Mehmet Aydın uyurken 2 yaşındaki kızı Zeynep Aydın'ı boğarak öldürdükten sonra evini ateşe verip, kaçan ve daha sonra polise teslim olan Hilal Aydın, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Aydın'ın, ifadesinde eşinin kendisini zorla fuhuş yaptırmak istemesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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2 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP, EVİNİ ATEŞE VEREN ANNE TUTUKLANDI 2 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP, EVİNİ ATEŞE VEREN ANNE TUTUKLANDI Yangında can veren bebeğin annesinden cinayet itirafı! Kocası, kendisini fuhşa zorlamış Yangında can veren bebeğin annesinden cinayet itirafı! Kocası, kendisini fuhşa zorlamış

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Son Dakika Güncel 2 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP, EVİNİ ATEŞE VEREN ANNE TUTUKLANDI - Son Dakika


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