2 yaşındaki Mariya bağırsağına takılan torbayla hayata tutunuyor - Son Dakika

Adana'da rahatsızlığı nedeniyle bağırsağına takılan torbayla yaşam mücadelesi veren 2 yaşındaki Mariya, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Nabil ve Maram Ghannoum çifti, 5 sene önce Suriye'de süren iç savaştan kaçarak İstanbul'a geldi. Burada geçici işlerde çalışan çift, daha sonra Adana'ya gelerek Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde bir ev kiraladı. 2019 yılının Haziran ayında çiftin Mariya ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.

Ancak küçük kız doğduğundan itibaren karın şişmesi, ishal, ateş, kusma gibi rahatsızlıkları nedeniyle çok kez hastaneye kaldırıldı. Mariya, geçirdiği 6 cerrahi operasyonun ardından kalın bağırsağı vücudunun dışına çıkarıldı.

'Hirschsprung hastalığı' tanısı konulan Mariya'nın o tarihten bu yana tedavisine evde devam edilirken, vücudunun dışına çıkan kalın bağırsağını koruyan ostomi torbasıyla yaşam mücadelesini sürdürüyor.

"Çocuğuma sağlıklı bakamıyorum"

Tercüman aracılığıyla İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan baba Nabil Ghannoum, 6 defa kızının ameliyat geçirdiğini söyledi. Ghannoum, "Tek isteğim çocuğuma bakmak. Şu anda işsizim. Kimse bana da iş vermiyor. Evimiz de çok rutubetli olduğu için çocuğuma sağlıklı bakamıyorum" diye konuştu.

Günlük torba masraflarının 150 lira olduğunu belirten baba Ghannoum, " Türkiye'den çok memnunuz. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Sadece yaşamasını istiyorum. Kızımın ölmesini istemiyorum. Şu anda tek varlığım benim kızım. Zaten savaştan kaçıp buraya geldim, onun ölmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA