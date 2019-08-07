Son Dakika Haberleri: 2 yaşındaki Medine, kedisini yakalamak isterken balkondan düştü
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2 yaşındaki Medine, kedisini yakalamak isterken balkondan düştü

46 dakika önce

AKSARAY'da, balkona çıkan kedisini yakalamak isteyen Afgan uyruklu Medine Chorak (2), birinci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşerek yaralandı.

2 yaşındaki Medine, kedisini yakalamak isterken balkondan düştü, System.String[]
AKSARAY'da, balkona çıkan kedisini yakalamak isteyen Afgan uyruklu Medine Chorak (2), birinci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşerek yaralandı.
?Olay, saat 19.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 829 sokakta bulunan 2 katlı müstakil evin 1'inci katında meydana geldi. Kendilerine ait kedinin balkona çıkması ile hayvanı yakalamaya çalışan Medine, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından minik Medine ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirildiği sırada yanında bulunan annesi ise gözyaşlarına boğuldu.


Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:47 Kaynak: DHA
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