2 yaşındaki Melek'i arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'i arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.
İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Memiş ailesinin kızları Melek Memiş, dün sabah evden çıkıp, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynamaya başladı. Ancak bir süre sonra küçük Melek, ortadan kayboldu. İnşaat işçisi baba Yücel Memiş, yakınlarıyla birlikte dere yatağına dökülen kanal çevresinde kızını aradı. Sonuç alınamayınca Memiş, jandarmadan yardım istedi.
Kanal kıyısında ve suda Melek Memiş'i arama çalışmaları sürüyor.