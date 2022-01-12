2 yaşındaki minikten snowboardculara taş çıkartan hareketler - Son Dakika
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2 yaşındaki minikten snowboardculara taş çıkartan hareketler

12.01.2022 11:29

2 yaşındaki minikten snowboardculara taş çıkartan hareketler Ali Uras Kaya, snowboarddaki ustalığıyla kendine hayran bırakıyor Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki Ali Uras Kaya, hünerleriyle usta snowboardculara adeta taş çıkarıyor.

2 yaşındaki minikten snowboardculara taş çıkartan hareketler

Ali Uras Kaya, snowboarddaki ustalığıyla kendine hayran bırakıyor

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki Ali Uras Kaya, hünerleriyle usta snowboardculara adeta taş çıkarıyor.

Güroymak ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki Kaya, snowboardtaki ustalığıyla kendine hayran bırakıyor. Babasının yönlendirmesiyle snowboarda başlayan minik Uras, kaymak için geldiği kayak pistinde adeta pistlerin tozunu alıyor. Hem snowboard yapmak hem de kendini geliştirmek için babasıyla sık sık Tatvan – Bitlis arasında bulunan El Aman Kayak Merkezine gelen Uras, İhlas Haber Ajansı için özel bir gösteri yaptı. Yetişkinlerin bile dengede durmakta zorlandığı bir spor olan snowboardu kusursuz bir şekilde yapan Uras, ustalığı ve hünerleri ile göz doldurdu. Kayak pistindeki ustalığı ve kusursuz bir şekilde dengede durması ile usta snowboardculara taş çıkaran Uras'ın kayarken ki mutluluğu ise görülmeye değer. Kayarken zaman zaman talihsiz kazalar da geçiren minik Uras'ın sevimli halleri ise izleyenleri mest ediyor.

"1,5 aydır başladı"

Oğlu Ali Uras Kaya'nın yaklaşık 1,5 aydır snowboard yapmaya başladığını belirten Semih Kaya, oğlunun küçük yaşına rağmen bu kadar kısa sürede snowboard yapmayı öğrenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Oğlunun snowboard yaparken çevreden ve sosyal medyada o anlara ait videoların yoğun ilgi ve beğeni gördüğünü ifade eden baba Semih Kaya, "Geçen sene denge tahtasında dengesini denemeye başladık. Gayet başarılı bir şekilde dengede durmayı başardı. Daha sonra kış aylarında beraber Uludağ'a gidip snowboardumun önünde beraber kaymaya başladık. Bu yıl Bitlis'e tayinimiz çıktı. Buradaki olanaklar gayet güzel, kayak pistimiz mevcut ve çocuk için de uygundu. Snowboard alıp denemeye başladık. 1,5 aydır deniyoruz ve kaymaya başladık. Gayette başarılı oldu, umarım devam ettirir. Tabi önemli olan bizim ondan ne istediğimiz değil onun ne istediği. Her attığı adımda biz onun arkasında olacağız. Aynı zamanda fotoğraf çekiyorum. Uras'la beraber burada kayarken videomuzu çektik ve daha sonra sosyal medyada paylaştık. İnanılmaz güzel ilgi gördü. Orada güzel izlenimlere ulaştı. Bayağı güzel geri dönüşler aldık. Uras da bu durumdan mutlu. Bende 16 yaşımdan beri kayıyorum. Ailede benden başka kayan yok. Oğlum da umarım sever" şeklinde konuştu.

2 yaşındaki minikten snowboardculara taş çıkartan hareketler
2 yaşındaki minikten snowboardculara taş çıkartan hareketler
2 yaşındaki minikten snowboardculara taş çıkartan hareketler
2 yaşındaki minikten snowboardculara taş çıkartan hareketler
2 yaşındaki minikten snowboardculara taş çıkartan hareketler
2 yaşındaki minikten snowboardculara taş çıkartan hareketler
2 yaşındaki minikten snowboardculara taş çıkartan hareketler

YORUMLAR
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Ali Uras, Güroymak, Bitlis, Kayak, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 2 yaşındaki minikten snowboardculara taş çıkartan hareketler - Son Dakika


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