2 yaşındaki Ömer, yatağında ölü bulundu - Son Dakika

2 yaşındaki Ömer, yatağında ölü bulundu
27.04.2021 12:31
AKSARAY'da, Ömer Sadık Acar (2), yatağında ölü bulundu.
AKSARAY'da, Ömer Sadık Acar (2), yatağında ölü bulundu. Çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Olay, saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 7516 Sokak'ta 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Ayşe- Ahmet Acar çifti, sabah uyandıklarında çocukları Ömer Sadık Acar'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Çift, ardından sağlık görevlilerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ömer Sadık'ın cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin de yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. ?
Son Dakika 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak Esra Erol'da ilginç olay! Eşi evden kaçan 72 yaşındaki adamdan şok sözler: Gelmeyecekse söylesin, benim acil evlenmem lazım Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip