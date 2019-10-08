Son Dakika Haberleri: 2 yaşındaki SMA hastası Alperen hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel 2 yaşındaki SMA hastası Alperen hayatını kaybetti

2 yaşındaki SMA hastası Alperen hayatını kaybetti

1 saat önce

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konan ve daha önce iki kez kalbi durmasına rağmen hayata tutunmaya çalışan 2 yaşındaki Alperen Şimşek yaşam mücadelesini kaybetti.

2 yaşındaki SMA hastası Alperen hayatını kaybetti, System.String[]

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konan ve daha önce iki kez kalbi durmasına rağmen hayata tutunmaya çalışan 2 yaşındaki Alperen Şimşek yaşam mücadelesini kaybetti.


Akyazı ilçesinde yaşayan Ayşe ve Ayhan Şimşek çiftinin üçüncü çocukları Alperen Şimşek'e henüz iki aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konulmuştu. Yapılan müdahaleler sonucu iki kez hayata döndürüldükten sonra beyninde hasar oluşan ve ailesinin desteğiyle evde makinelere bağlı bir şekilde hayata tutunmaya çalışan minik Alperen, hayatını kaybetti. Şimşek'in ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.


Minik Alperen'in cenazesi Ballıkaya Mahallesi Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. - SAKARYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
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