2 yaşındaki Tuğba kardeşinden alınan ilikle hayata tutundu - Son Dakika

- 2 yaşındaki Tuğba kardeşinden alınan ilikle hayata tutundu

SAMSUN - Bir kan hastalığı olan 'talasemi majör' ile 3 aydır mücadele eden 2 yaşındaki Tuğba Toktimur, 4 yaşındaki kardeşinden alınan ilik ile hayata tutundu. İlik naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Davut Albayrak, "Kardeşinden tam uyumlu olarak kemik iliği nakli yaptık. Duyarlı vatandaşlarımızın kemik iliği bağışçısı olarak Türk-Kök'ün kemik iliği havuzunu genişletmelerini istiyoruz" dedi.

Şanlıurfa'da ikamet eden Toktimur ailesinin ikinci çocukları olan 2 yaşındaki Tuğba Toktimur, 3 ay boyunca halk arasında Akdeniz anemisi olarak bilinen talasemi majör hastalığı ile mücadele etti. Tedavi olmak için VM Medical Park Samsun Hastanesi'ni tercih eden aile burada görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Davut Albayrak'ın ilik naklini gerçekleştirmesiyle şifa buldu. Donör olan 4 yaşındaki kardeşi Halil Toktimur'dan alınan ilik, kardeşi Tuğba'nın hayata tutunmasını sağladı.

Hastalık ve tedavi süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Davut Albayrak, "Hastamız Urfa'dan hastanemize geldi. Talasemi majör tanısıyla takip ve tedavi ediliyordu. Her ay düzenli kan alıyordu. Kardeşinden tam uyumlu olarak kemik iliği nakli yaptık. Kemik iliği tuttu. Şu anda kontrollerine geliyor. 3. ayı bitti. Genel durumu da iyi. Kardeşi uyumlu olmayan hastalar için de ayrıca duyarlı vatandaşlarımızın kemik iliği bağışçısı olarak Türk - Kök'ün kemik iliği havuzunu genişletmelerini istiyoruz. Kemik iliği naklinde hastanın kemoterapi veya radyoterapi ile kemik iliği boşaldıktan sonra uyumlu vericiden kemik iliğinde veya periferik aferazdan toplanan kök hücreden vererek yeni kemik iliğinin hastada tutulmasını sağlıyoruz. Böylece hasta olan kök hücreler değiştiği için kan kök hücreleri de değişmiş oluyor. Dolayısıyla talasemi majör hastalığı da hastada tedavi edilmiş oluyor. Ayrıca lösemi gibi diğer kanserli olan olgularda da bu kemoterapi aynı zamanda kanserin de baskılanmasına, düzenlenmesine katkıda bulunuyor. Bu işlemin yapılması hastalar için hayati önem taşıyor. Dolayısıyla bu hastalarımızda uyumlu kardeşleri varsa kardeşlerinden veya aile içi donörlerinden nakil yapıyoruz. Uyumlu aile bireyi yoksa Türk - Kök'ün donörlerinden faydalanıyoruz. Burada da uygun havuz yoksa Dünya Kemik İliği Bankalarından faydalanıyoruz. Bizim Türkiye'deki kemik iliği havuzumuz giderek duyarlı vatandaşlarımızın buraya katılmasıyla genişliyor. Ancak daha da fazla genişlemesi gerekiyor. Kendi donörlerimizden kemik iliği bağışı toplamak hem uyum açısından hem de ülkeden çıkan dövizi azaltmak açısından gereklidir" diye konuştu.

Anne Necla Toktimur ise "Kızım Talesemi hastası. Şanlıurfa'dan tedavi için geldik. Davut hocamız hiç bir şey kısıtlamadı ve kızım iyileşti, kurtuldu. Daha önce kızım kan bittiğinde rahatsızlanıyordu. Yerinden kalkamıyordu. Sadece kan verdiğimiz zaman iyi oluyordu" şeklinde konuştu.