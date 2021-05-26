2 yaşındaki Vildan başından vuruldu - Son Dakika

2 yaşındaki Vildan başından vuruldu

26.05.2021 17:12
2 yaşındaki Vildan başından vuruldu, System.String[]

Adana'da evde otururken sokaktan açılan tabanca ateşiyle başından vurulan 2 yaşındaki Vildan ağır yaralandı.

Adana'da evde otururken sokaktan açılan tabanca ateşiyle başından vurulan 2 yaşındaki Vildan ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük kızın hayati tehlikesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şırnak'ta yaşayan ve belinde platin olan Reşit Ülker, 23 Mayıs günü eşi Rojin Ülker ve 3 çocuğuyla birlikte tedavi olmak için Adana'ya geldi. Kentte tanıdıkları Emin Oygur'un evine yerleşen aile, bugün saat 15.00 sıralarında dışarıdan silah sesi duydu.

Sesler üzerine dışarı çıkan baba Reşit Ülker, 2 yaşındaki kızı Vildan'ın vurulduğunu ve yerde kanlar içerisinde yattığını gördü. Çevredekilerin yardımıyla küçük kız Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Vildan'ın, başından tabancayla vurulduğu belirlenirken, küçük çocuk ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Silahlı saldırıyı motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği ve ardından olay yerinden kaçtıkları öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, küçük kızın ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

(Serkan Çetinkaya/İHA)

2 yaşındaki Vildan başından vuruldu
2 yaşındaki Vildan başından vuruldu
2 yaşındaki Vildan başından vuruldu
2 yaşındaki Vildan başından vuruldu
2 yaşındaki Vildan başından vuruldu
2 yaşındaki Vildan başından vuruldu
2 yaşındaki Vildan başından vuruldu

Şırnak, Mayıs, Silah, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 yaşındaki Vildan başından vuruldu - Son Dakika


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