2 yaşındaki Yağmur, elektrik akımına kapılarak öldü - Son Dakika

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2 yaşındaki Yağmur, elektrik akımına kapılarak öldü
6 saat önce
2 yaşındaki Yağmur, elektrik akımına kapılarak öldüŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, elektrik akımına kapılan 2 yaşındaki Yağmur Saygın, yaşamını yitirdi.
2 yaşındaki Yağmur, elektrik akımına kapılarak öldü
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, elektrik akımına kapılan 2 yaşındaki Yağmur Saygın, yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kaynakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oyun oynayan Yağmur Saygan, iddiaya göre, elektrikli su ısıtıcısına dokununca akıma kapıldı. Çığlıklarını duyan yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı küçük Yağmur'u evde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yağmur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yağmur Saygan'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:01 Kaynak: DHA
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