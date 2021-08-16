Üye Girişi
2 yaşındaki Zeliha'ya saldıran köpeğin sahibi aranıyor - Son Dakika

2 yaşındaki Zeliha'ya saldıran köpeğin sahibi aranıyor

16.08.2021 14:34
2 yaşındaki Zeliha'ya saldıran köpeğin sahibi aranıyor, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, anne ve babasının yanında, sahipli köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan 2 yaşındaki Zeliha Makarnacı, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, anne ve babasının yanında, sahipli köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan 2 yaşındaki Zeliha Makarnacı, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, olay sonrası köpeğini alarak kaçan kişinin kimliğini araştırıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi, Yenice Mahallesi, Abbasağa Sokakta meydana geldi. İbrahim (32) ve Hatice Makarnacı (27) çifti, kızları Zeliha'yla birlikte sokakta yürürken, bu sırada bir kişinin yanında bulunan köpeğin saldırısına uğradı. İsmi henüz öğrenilemeyen sahibinin yanından bir anda koşmaya başlayan köpek, Makarnacı çiftinin kızı Zeliha'yı, boynundan ve yüzünden yaraladı. Baba İbrahim Makarnacı, kızını köpeğin saldırısından güçlükle kurtarıp, otomobiliyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan muayenede, küçük kızın burnunda kırık tespit edildi. Doktorlar tarafından kontrol amacıyla bir süre hastanede yatırılan Zeliha Makarnacı daha sonra taburcu edildi. Kızını, köpeğin saldırısından güçlükle kurtardığını söyleyen İbrahim Makarnacı, bu işin peşini bırakmayacağını söyledi. Polis, Zeliha Makarnacı'ya saldırarak yaralanmasına neden olan köpeğin sahibinin kimliğini araştırıyor.


2 yaşındaki Zeliha'ya saldıran köpeğin sahibi aranıyor
2 yaşındaki Zeliha'ya saldıran köpeğin sahibi aranıyor
2 yaşındaki Zeliha'ya saldıran köpeğin sahibi aranıyor

İnegöl, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 yaşındaki Zeliha'ya saldıran köpeğin sahibi aranıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi 14:41 Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi 14:24 Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada 14:08 Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada
Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı 13:37 Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum 13:05 Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum 10 gün önce 12:18 10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu
Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı 11:49 Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı 11:13 Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı

Son Dakika Haberleri
14:46 Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi
14:40 Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi
14:32 Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı
14:23 Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi
14:08 Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada
13:57 Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi
13:54 İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde yakalandı
13:32 Cimilli İbo'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu! Böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu
13:28 Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı
13:04 Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum
Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi         
14:46
Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı         
14:33
ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak         
14:12
Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi         
13:58
Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı         
13:29
Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor         
12:45
Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi         
12:12
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi 65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi         
07:25
Türk vatandaşlarına hakaret edip Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı         
20:56
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 15:02:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 yaşındaki Zeliha'ya saldıran köpeğin sahibi aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement