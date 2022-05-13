2 yaşındaki Zeynep, banyo yaptırılırken ölümden döndü! Nefes borusuna su kaçınca "Heimlich manevrası" ile kurtarıldı - Son Dakika
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2 yaşındaki Zeynep, banyo yaptırılırken ölümden döndü! Nefes borusuna su kaçınca "Heimlich manevrası" ile kurtarıldı

13.05.2022 12:08

2 yaşındaki Zeynep Mira Çay, yükselen ateşini düşürmek için annesi tarafından banyo yaptırıldığı sırada nefes borusuna su kaçması sonucu ölümden döndü. Bilincini kaybeden 2 yaşındaki bebek, götürülen eczanede, eczacı teknisyeni Rabia Gürsül 'Heimlich manevrası' ile hayata döndürüldü.

Beyazıt Mahallesi'nde oturan Aleyna Çay kızı Zeynep Mira Çay'ın yükselen ateşini düşürmek için ona banyo yaptırmak istedi. Banyo sırasında nefes borusuna su kaçan Zeynep Mira, nefes alamaz hale gelip, bilinci kapandı. Durumu fark eden Aleyna Çay, evde bulunan eniştesi Onur Köntenci'den yardım istedi. Köntenci, baygın haldeki çocuğu kucağına alarak evlerinin yakınında bulunan sağlık ocağına götürdü. Öğle tatili nedeniyle sağlık ocağının kapalı olduğunu gören Çay ve Köntenci, hemen yakındaki eczaneye gitti. Eczanede teknisyeni Rabia Gürsül, bilinci kapalı Zeynep Mira'ya müdahale etti. Gürsül, minik kızı kucağına alıp, 'Heimlich manevrası' ile sırtına vurdu. Zeynep Mira, kusup yeniden nefes almaya başladı. Zeynep Mira Çay, daha sonra sağlık ocağında yapılan müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada gerekli kontrolleri yapılan Zeynep Mira Çay, ardından evine gönderildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Ailenin, baygın haldeki Zeynep Mira ile birlikte yaşadığı panik bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde anne ve kızının eczaneye girdiği, eczacı teknisyeni Rabia Gürsül'ün Zeynep Mira'ya müdahale ettiği görüldü. Gürsül'ün eczane dışını da taşan müdahalesi sırasında ise çevrede toplananların panik yaşadığı yer aldı.

Annesinin banyo yaptırdığı Zeynep Mira, nefes borusuna su kaçınca 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı

"TERS ÇEVİRİP HEİMLİCH MANEVRASI YAPTIM"

2 yıllık eczacı teknisyeni 2 çocuk annesi Rabia Gürsül, "Öğlen arasıydı, sesleri duyunca kapıya yöneldim. Birden kapıya çıkınca kucakta baygın halde bir çocuğu gördüm ve çocuğu kucağıma verdiler. İlk etapta ne olduğunu anlayamadım. Saçlarının ıslak olduğunu görünce su yuttuğunu düşündüm. Ters çevirip hemen Heimlich manevrası yaptım. Gözleri kaymış ve baygın haldeydi. Müdahalenin ardından öksürüp kendine geldi. Ardından sağlık ocağından doktorlar geldi. Sağlık ocağına götürdük. Kendisine oksijen verildi. Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünde bilinci açıktı. Çok şükür doğru ve zamanında yapılan ilk yardım sayesinde küçük çocuğumuz kurtuldu. Bizler de insanlık görevimizi yerine getirmiş olduk" diye konuştu.

Annesinin banyo yaptırdığı Zeynep Mira, nefes borusuna su kaçınca 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı

"KIZIMIN MORARDIĞINI FARK ETTİM"

Bir fabrikada çalışan Oktay Çay ile ev kadını eşi Aleyna Çay, tek çocukları Zeynep Mira'yı yaptığı manevra sonucu hayata döndüren Gürsül'e teşekkür etti. Ateşi çıktığı için çocuğuna banyo yaptırmak istediğini söyleyen Aleyna Çay, "Akrabalarımızla evde oturduğumuz esnada kızımın ateşinin yükselmesi üzerine banyo yaptırmak istedim. Banyoda üstüne su döktükten sonra kızımın nefesinin kesildiğini ve morarmaya başladığını fark ettim. Paniğe kapılarak evde bulunan eniştem Onur Könteci'den yardım istedim.

Annesinin banyo yaptırdığı Zeynep Mira, nefes borusuna su kaçınca 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı

"ÇOK ŞÜKÜR ÇOCUĞUMUZ KENDİSİNE GELDİ"

Bir süre kendi çabalarımızla kızımı kendisine getirmeye çalıştık. Çaresiz kalınca eniştem kızımı kucağına alarak sağlık ocağına götürmek istedi. Sağlık ocağının da öğle tatilinde olduğunu görünce eczaneden yardım istedik. Eczanede bulunan Rabia Gürsül'ün müdahalesi ile çok şükür çocuğumuz kendisine geldi. Daha sonra sağlık ocağına götürerek hava verdiler. Çocuğumun durumu çok şükür iyi. Onu tekrar hayata bağlayan Rabia Gürsül'e ve herkese teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

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Çerkezköy Devlet Hastanesi, Çay, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 yaşındaki Zeynep, banyo yaptırılırken ölümden döndü! Nefes borusuna su kaçınca 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 yaşındaki Zeynep, banyo yaptırılırken ölümden döndü! Nefes borusuna su kaçınca "Heimlich manevrası" ile kurtarıldı - Son Dakika
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