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"2 yaşından 82 yaşına kadar teknoloji bağımlılığı konusunda risk altındayız" - Son Dakika

"2 yaşından 82 yaşına kadar teknoloji bağımlılığı konusunda risk altındayız"

02.06.2021 13:22

Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Bana göre 2 yaşından 82 yaşına kadar herkes teknoloji bağımlılığı konusunda risk altındadır.

Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Bana göre 2 yaşından 82 yaşına kadar herkes teknoloji bağımlılığı konusunda risk altındadır. Nedeni ise çocuğun daha kendini bulmaya başladığı ve çevreye ilgi duyduğu ilk andan itibaren eline ekran, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar veren bir nesil görüyoruz. Tabii ki buradan başlayan bir problem yaşlandıkça da devam edecektir" dedi.

Yeşilay'ın teknoloji bağımlılığına karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği 5'inci Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi online olarak başladı. Yarın da devam edecek olan kongrenin açılış konuşmasını Prof. Dr. Mücahit Öztürk gerçekleştirdi. Toplantıda 16 ülkeden 16 konuşmacı ve Türkiye'den 13 bilim insanı bilgilerini aktaracak. Toplantıda ele alınacak konu ise teknoloji bağımlılığı ve bu konuya dair alınacak çözümler olduğu belirtildi.

"2 yaşından 82 yaşına kadar herkes teknoloji bağımlılığı konusunda risk altında"

En küçük yaştan ilerleyen yaşlara kadar her bireyin teknoloji bağımlısı olma riskini taşıdığını belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Bana göre 2 yaşından 82 yaşına kadar herkes teknoloji bağımlılığı konusunda risk altındadır. Nedeni ise çocuğun daha kendini bulmaya başladığı ve çevreye ilgi duyduğu ilk andan itibaren eline ekran, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar veren bir nesil görüyoruz. Tabii ki buradan başlayan bir problem yaşlandıkça da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Tıbbi olarak hastalık kabul edilmiş 5 bağımlılık türü var"

Dünya sağlık örgütünün de tıbbi olarak kabul ettiği toplamda 5 bağımlılık türünün bulunduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk, "Dünya sağlık örgütünün ve psikiyatri otoritelerin kabul gördüğü toplamda 5 bağımlılık türü bulunuyor. Bunlar tütün, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, kumar ve teknoloji bağımlılığı. Aslında ilk 4 söylediğim bağımlılıklar, kesinlikle kullanılmasın dediğimiz bağımlılık türleri. Fakat iş teknoloji bağımlılığına geldiğinde, burada bir müddet duruyoruz. Zaten dünyadaki kimsenin iletişim teknolojilerine bir itirazı yok, sorunda buradan çıkıyor. Şuan yapmış olduğumuz toplantıyı bile teknolojiyi kullanarak gerçekleşiyor. Teknoloji kullanımı bir yere kadar gayet normal. Tümden teknolojiyi reddetme imkanımız yok ve mantıklı değil. Sorun burada teknolojinin esiri olmak, onsuz yapamamak. Bu durumlara dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Pandemi döneminde teknoloji kullanımı arttı"

Özellikle son dönemde pandeminin getirdiği zorluklardan biri olan eve kapanma sürecinde teknoloji bağlılığının arttığını belirten Prof. Dr. Öztürk, "Özellikle son dönemde, pandemi sebebiyle eve kapanmadan dolayı teknoloji bağımlılığı arttı. Gençler, bu dönemde birçok zararla karşı karşıya kaldı. Bunlar neler? Masanın başında oturma süreleri arttı, online oyun oynama süreleri arttı, bu sürenin artmasıyla gençler saatlerce masa başında oturup yemeklerini dahi o masada yemeğe başladılar. Sosyal çevresiyle olan bağlar kopmaya başladı. Aslında online oyunlar ile kumar arasında bir ilişki var" dedi.

"Bağımlı olan bireylerde ne gibi sorunlar oluşur"

Bağımlı olan bireylerde gözlemlenen sorunlara dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, "Çocukların sorumluluklarını yapmaması, derslerine önem göstermemeleri, akademik hayatını boşlaması, sosyal ilişkilerden kaçması, yüz yüze ilişkilerden keyif almaması, fiziksel hareketlerden kaçması, bir sanatsal faaliyet ile ilgilenmemesidir. Kısaca sosyal hayatı bırakması sadece bir ekrana kendilerini esir etmeleri demektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

2 yaşından 82 yaşına kadar teknoloji bağımlılığı konusunda risk altındayız

Pandemi, Yeşilay, Türkiye, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '2 yaşından 82 yaşına kadar teknoloji bağımlılığı konusunda risk altındayız' - Son Dakika


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