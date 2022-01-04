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2. Yeditepe Bienali 7 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika

2. Yeditepe Bienali 7 Ocak'ta başlayacak

04.01.2022 13:26
2. Yeditepe Bienali 7 Ocak'ta başlayacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı'nın iş birliğiyle düzenlenen Yeditepe Bienali'nin ikincisi 7 Ocak Cuma günü başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı'nın iş birliğiyle düzenlenen Yeditepe Bienali'nin ikincisi 7 Ocak Cuma günü başlayacak.

"Çerçeve" fikrini temel alan ve "Çerçeve İçi - Çerçeve Dışı" temasıyla yola çıkan Bienal, 7 Mart'a kadar 2 ay boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

2. Yeditepe Bienali'nin Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Belediye Başkanı ve Yeditepe Bienali Yönetim Kurulu Başkanı M. Ergün Turan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bienali bir yıl ertelemeli olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Mekanlar klasikten çağdaş yorumlara kademeli olarak açılarak ilerleyecek"

Turan, iki ay boyunca yurt içinden ve yurt dışından 226 sanatçının 228 sanat eserine 4 farklı mekanda ev sahipliği yapılacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mekanlar klasikten çağdaş yorumlara kademeli olarak açılarak ilerleyecek. Bienalin ilk basamağında restorasyonu hala sürmekte olan Süleymaniye İmareti bulunuyor. Açılış programımız burada olacak. Süleymaniye külliyesinin kuzeybatısında yer alan ve 'Darüzziyafe' adıyla da bilinen bu muhteşem yapı, bir Mimar Sinan yadigarı ve klasik mimari sanatımızın özgün unsurlarını üzerinde taşıyan bir mekan. Kare planlı revaklı avlusuyla, farklı büyüklüklerdeki mekanlarıyla, sadece bu bienalde değil bundan sonraki sanat etkinliklerinde de Fatih ilçemize canlılık, renklilik kazandıracak. Diğer iki önemli mekanımız ise Nuruosmaniye Mahzen ve Yedikule Hisarı. Yeditepe Bienali'nin en genç noktasını ise Merkez Kütüphanemizle yan yana bulunan, Cam Küp Sanat Galeri oluşturacak. Burada, etkinliğe katılan tüm eser ve mekanlar dijital ve 3 boyutlu olarak gezilebilecek."

Yedikule Hisarı'nda da titizlikle sürdürülen bir restorasyon çalışmasının devam ettiğini ifade eden Turan, restorasyon tamamlandığında İstanbul'a kıymetli bir kültür ve sanat mekanı armağan etmiş olacaklarını dile getirdi.

"Sanatseverlere kendi mana dünyasında olanı bulması için imkan tanıyor"

Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkanı Muhammed Emin Demirkan da bienalin ilk kez 2018'de gerçekleştiğini hatırlatarak, Yeditepe Bienali'nin klasik Türk sanatlarını ve onların güncel yorumlarını özgün teknikler ile sergilemeye odaklanan uluslararası bir platform olduğunu ifade etti.

Demirkan, bienalin düzenlenme amaçlarına da değinerek, "Bienal, gelenekli sanat kültürümüze yeni değerler kazandırmak adına geniş bir zemin oluşturmaktadır. Kadim mekanlarda sergilenen eserler 'çerçeve içi çerçeve dışı' temasıyla sanatseverlere kendi mana dünyasında olanı bulması için imkan tanımaktadır." şeklinde konuştu.

Bienal küratörü ve Haus der Kunst Müzesi Sanatçılar Kurumu Başkanı Berkan Karpat ise Batı dillerinde "çerçeve" kelimesine karşılık gelen kelimelerin çoğunlukla "sınırlılık" anlamı taşıdığına vurgu yaparak, sözleribi şöyle sürdürdü:

"Türkçe'de çerçevenin böyle bir anlamı olduğunu söylemek zor. Esasen çerçeve, bizde dairenin görece yeni bir kullanımı. Evvelce bir şey dairesinde diye konuştuğumuzdaki anlamı şimdilerde çerçeveye taşımışız gibi görünüyor. Bu yüzden de 'çerçeve', sınırlama ve kısıtlamadan ziyade, bir ilişkiler ağına ve buna bağlı olarak bir hürleşmeye işaret ediyor."

Karpat, klasik Türk sanatlarıyla ilgilenen ve eserlerini çağdaş sanat anlayışıyla yorumlayan sanatçıların kendilerini çağdaş sanattan farklı bir konumda düşündüklerinin altını çizerek, kendi ruh dünyasına ait olanı sanatında kullanan sanatçıların kendisi için çok kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.

2. Yeditepe Bienali çerçevesinde sergilenen eserler, 7 Ocak'tan 7 Mart'a kadar iki ay boyunca ziyarete açık olacak.

Açılışı 7 Ocak'ta Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe'de yapılacak Bienal, İstanbul'la özdeşleşmiş dört farklı mekanda 226 sanatçıya ait 282 esere ev sahipliği yapacak.

2. Yeditepe Bienali 7 Ocak'ta başlayacak

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Bienal, Fatih, Türk, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2. Yeditepe Bienali 7 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika


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