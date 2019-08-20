2 yeğeni öldürülmüş bulunan zabıt kâtibinden 21 gündür haber yok

KIRIKKALE'de esrarengiz biçimde ortadan kaybolan zabıt katibi Ömer Doğan'ın (44) izine, aradan geçen 21 güne rağmen rastlanmadı. 5 yıl önce 2 yeğeni kaybolduktan sonra öldürülmüş bulunan Doğan için otomobilinin bulunduğu köyde başlatılan arama çalışmaları, kadavra ve iz takip köpekleriyle sürdürülüyor.Evli ve 2 çocuk babası zabıt katibi Ömer Doğan, 21 gün önce sabah saatlerinde işe gitmek için Sanayi Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Kırıkkale Adliyesi'ndeki işine giden Doğan, saat 10.00 sıralarında dışarı çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ve polis, çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Ömer Doğan'ın, Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen Köyü'ne gittiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine jandarma, köyde geniş çaplı arama yaptı. Doğan'a ait otomobil, yazlık bahçesinde park halinde bulundu. Zabıt katibi ise bulunamadı.ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYORDoğan'ın kayboluşunun 21'inci gününde yaklaşık 50 asker, Balışeyh Dikmen Köyü ile Yeniçıkan mevkiindeki arama çalışmalarına devam ediyor. Aramalara, jandarmaya ait kadavra köpekleri 'Mavi' ve 'Konuk' ile iz takip köpeği 'Oyuk' da katılıyor.YEĞENİ SERBEST BIRAKILDIÖte yandan Ömer Doğan'ı en son gören yeğeni H.D. gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.5 YIL ÖNCE KAYBOLAN 2 YEĞENİ ÖLÜ BULUNDUÖmer Doğan'ın kayboluşundaki sır perdesi aralanmaya çalışılırken zabıt katibinin 2 yeğeninin de 5 yıl önce kaybolduktan sonra ölü bulunduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; Doğan'ın çobanlık yapan 15 yaşındaki yeğeni Furkan Doğan Dikmen Köyü'nde kayboldu. Bir gün sonra köy çıkışında av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş halde bulundu.20 yaşındaki Murat Doğan da aynı yıl kayboldu. Öldürüldüğü belirlenen Murat Doğan'ın cesedi ise kaybolmasından 17 gün sonra bulundu.