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2 Yeni Sağlık Yatırımı için Vali Çiçek Başkanlığında Hayırsever Tiryakioğlu ile Protokol İmzalandı - Son Dakika

2 Yeni Sağlık Yatırımı için Vali Çiçek Başkanlığında Hayırsever Tiryakioğlu ile Protokol İmzalandı

09.07.2021 18:08
2 Yeni Sağlık Yatırımı için Vali Çiçek Başkanlığında Hayırsever Tiryakioğlu ile Protokol İmzalandı, System.String[]

Hayırsever Tiryakioğlu ailesi tarafından yapılacak sağlık yatırımları için Vali Gökmen Çiçek başkanlığında taraflar arasında protokol imzaladı.

Hayırsever Tiryakioğlu ailesi tarafından yapılacak sağlık yatırımları için Vali Gökmen Çiçek başkanlığında taraflar arasında protokol imzaladı. Valilik makamında gerçekleşen protokol imza töreninde İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Korkmaz, hayırsever Dr. Saip Tiryakioğlu ve diğer ilgililer hazır bulundu.

Afyonkarahisar, hayırseverlerin destekleriyle yeni yatırımlar kazanmaya devam ediyor. Hayırsever Dr. Saip ve Duygu Tiryakioğlu'nun desteğiyle Yenice Mahallesi'ne Duygu Tiryakioğlu adına yapılacak 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi +112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu binası yapımı için Vali Gökmen Çiçek başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever Tiryakioğlu arasında protokol imzalandı.

Elimizden Geldiğince Devletimize Destek Olacağız

Birikimlerini hem devletin hem de vatandaşların menfaatine olacak bir yatırımla değerlendirmek istediklerini ve böyle bir yatırımı yapma kararı aldıklarını söyleyen hayırsever Dr. Saip Tiryakioğlu: "İnşallah kısa sürede tüm çalışmaları bitirerek bu iki yatırımı Afyonkarahisar'a kazandırmak istiyoruz. Elimizden geldiğince devletimize destek olacağız. Devletimizin bizlere verdiği imkanlar ile elde ettiğimiz kazancı böyle hayırlı bir işte kullanacak olmaktan dolayı mutluyuz. Hayırlı olsun" dedi.

Hayırseverlerimizin Desteği Bizleri Gururlandırıyor

İnşaat ruhsatı alındıktan sonra bir yıl içerisinde bitirilmesi planlanan sağlık yatırımlarının sağlık camiasına ve vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vereceğini söyleyen Vali Gökmen Çiçek: "Hayırseverlerimizi her alanda yanımızda görmek bizleri gururlandırıyor. Eğitimden sağlığa ihtiyaç duyduğumuz her alanda mutlaka bir hayırseverimizin desteğini görüyoruz. Hayırseverlerimiz çoğu yatırımı tek başına üstleniyor. Onların desteği, devletimizin imkanları ile birleşince vatandaşlarımızın için elzem olan eksikler bir bir gideriliyor. Ben Tiryakioğlu ailesine, bu yatırımı şehrimize kazandıran Dr. Saip Tiryakioğlu beye ve emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar'ımıza, vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Vali Çiçek'in açıklamalarının ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Korkmaz ile hayırsever Dr. Saip Tiryakioğlu arasında karşılıklı imzalar atıldı.

İl Sağlık Müdürü, Serhat Korkmaz, Gökmen Çiçek, Karahisar, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 2 Yeni Sağlık Yatırımı için Vali Çiçek Başkanlığında Hayırsever Tiryakioğlu ile Protokol İmzalandı - Son Dakika


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