2. Yenişehir Triatlonu yarın gerçekleştiriliyor - Son Dakika

2. Yenişehir Triatlonu yarın gerçekleştiriliyor

03.04.2021 14:41
2. Yenişehir Triatlonu yarın gerçekleştiriliyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'de ilki 2019'da düzenlenen Yenişehir Triatlonunun ikincisi yarın gerçekleştirilecek.

MERSİN (İHA) – Mersin'de ilki 2019'da düzenlenen Yenişehir Triatlonunun ikincisi yarın gerçekleştirilecek. Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonunun birlikte organize ettiği ve sezonun ilk yarışı olma özelliğini taşıyan 2. Yenişehir Triatlonuna biri görme engelli, biri kadın olmak üzere toplam 8 paratriatlet ile 298 sporcu katılacak.

Mersin'de üç ayrı parkurda yarın gerçekleştirilecek 2. Yenişehir Triatlonunun tanıtım toplantısı Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı. Toplantıya, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Gülcan Kış ve sporcular katıldı. Moderatörlüğünü spor spikeri, akademisyen Emre Tilev'in yaptığı toplantıda, triatlonun ayrıntıları paylaşıldı.

"Yarışma ilk kez puanlı yapılacak"

Türkiye Triatlon Federasyonu Yarış Direktörü Onur Şentürk, yaptığı konuşmada, triatlona ilişkin bilgi verdi. Bu yarışı ilk kez puanlı olarak gerçekleştireceklerini belirten Şentürk, "Bu yıl yarışta genç, paratriatlon, elit ve yaş grupları olmak üzere 4 kategoride yapılacak. Sporcular, en başta genç kategoride yarışa başlayacaklar ve 750 metre yüzüp, 20 kilometre bisiklete binip, 5 kilometre koşacaklar. Hemen ardından paratriatlon sporcuları da aynı mesafelerde yarışacaklar. Ardından elit kategoride, bu sporu en üst düzeyde yapan sporcular yarışa başlayacaklar ve bin 500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu biçiminde yarışacaklar. Ardından da yaş grubu sporcuları aynı mesafelerde yarışacaklar" dedi.

Vali Yardımcısı Deniz ise bu yarışmanın Mersin için örnek ve güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, triatlonunun kentin tanıtımına da ciddi anlamda katkısı olacağını söyledi. Deniz, katılan tüm sporculara başarılar diledi.

"Bunu artık uluslararası bir organizasyona dönüştürmemiz lazım"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir de Mersin'de bu tür organizasyonların artık bir kültüre dönüşmesini istediklerini dile getirerek, "Bir spor kültürünün artık buradan çıkmasını istiyoruz. Gençlerimizin rol model olabilecekleri bir alan ortaya çıkacak. Federasyon başkanımıza ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Federasyonumuz, Mersin'e pozitif ayrımcılık yapıyor. Biz de bu pozitif ayrımcılığa destek olacağız. Artık bu organizasyonu uluslararası bir organizasyona dönüştürmemiz lazım. Mersin, en güzelini hak ediyor. Eğer biz bir gelecek tasavvur ediyorsak, eğitim, kültür, sanat ve spor gençlerimizin vazgeçilmezi olmalı. Bundan sonra da başka branşlarda da Mersin'de güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Mersin'in çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz"

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Yalçınkaya, bu etabın federasyon için çok önemli olduğunun altını çizdi. Başkan Özyiğit ile birkaç ay önce bir araya geldiklerini ve "Pandemiden sonra ilk puanlı ligimizi Mersin'de yapalım, çünkü camiamız etkinlik istiyor" dediğini anlatan Yalçınkaya, "Biz pandeminin daha iyiye gideceğini düşünüyorduk, fakat şu anki kötüye gidişe rağmen çok ciddi bir katılım var, beklentimizin biraz daha üstünde. Bu da insanların normalleşmeye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Biz, Mersin'in hem atletizm altyapısında hem yüzmede çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. 17 ilde performans testleri yaptık ve son iki yılda Mersin'de yaptığımız testlerde ciddi bir potansiyeli olduğunu gördük. Bakanlığımızla yaptığımız görüşmede de buraya özel triatlon antrenörü atanması ve organizasyonun yanında sporcu altyapısıyla da triatlonun gelişmesini istiyoruz. Şu anda spor turizmi çok ön planda. Alanya'da şu anda 35 yabancı takım kampta. Spor turizminin yayılması için organizasyonlar ön ayak oluyorlar. Alanya'da bu yıl triatlonun 30'uncusunu yapacağız ve Avrupa şampiyonası yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki sene Yenişehir Yarışının uluslararası olmasını istiyoruz"

Başkan Özyiğit ile birlikte Mersin'deki yarışın önümüzdeki yıl uluslararası olması için Alanya'da Avrupa Federasyonu yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecekleri bilgisini de veren Yalçınkaya, "Önümüzdeki sene Yenişehir Yarışının uluslararası olmasını istiyoruz. Uluslararası arenada bilinirliğinin artmasını arzu ediyoruz. Mersin, iklim açısından spor turizmine çok uygun. Uluslararası yarışı seneye buraya almayı istiyoruz. Mersin en iyi uluslararası organizasyonları hak ediyor" şeklinde konuştu.

"Sezonun ilk yarışında birlikte olacağız"

Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ise Yenişehir Triatlonunun geleneksel olmasını arzu ettikleri ve buna bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Amaçlarının, vatandaşları sağlıklı harekete teşvik etmek olduğunu vurgulayan Özyiğit, bunun için doğayla iç içe olan yürüyüş, bisiklet, yüzme gibi sporları kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Mevcut altyapıyı kullanarak da kentet ulusal ve uluslararası yaparak kentin tanınırlığını artırmak, kente değer kazandırmak amacıyla yola çıktıklarını dile getiren Özyiğit, "2019'da ilk yarışmayı burada yaptık. 2020'de final yarışlarını burada yapacaktık ama pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldı. Bu yıl yarışmayı yapmaya karar verdiğimizde koşullar daha iyiydi. Tedbirli yaparız diye düşündük ama şu an pandemi kaygı verecek derecede arttı. Ama şunu biliyoruz ki sporcu, hem kendi sağlığını hem de çevre sağlığını korumada son derece dikkatli, özenli insanlar. Her türlü yoğun tedbiri alarak gerçekleştireceğimiz sezonun ilk yarışında birlikte olacağız" dedi.

Yenişehir ve Mersin'in, bölgenin en iyi spor altyapısına sahip kenti olduğunun altını çizen Özyiğit, "Burada spor organizasyonları yaparak kentimizi daha yukarıya çekmek ortak hedefimiz. Komşu ilçemiz Alanya 30 yıldır triatlonu gerçekleştiriyor ve bu süreçte çok sayıda sporcunun geldiği bir yer. Bu yarışma iz bırakan bir olgu. Biz, bu triatlonu düzenleyerek belki 20-30 yıl sonrasının Mersin'ine de bir katkı sunma noktasında bir davranış gerçekleştiriyoruz. Yarınki triatlon yerel televizyon kanallarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlanacak. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu.

298 sporcunun katılımı kesinleşti

Katılımcılar, konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Triatlona kaç sporcunun katılacağı sorusuna Federasyon Başkanı Yalçınkaya, "Yarınki yarışmanın paratriatlon bölümüne biri görme engelli, biri kadın olmak üzere 8 paratriatlet sporcumuz katılacak. Gençler, elitler ve yaş grupları masterlerde hem kadın hem erkek sporcular yarışacak. Kayıtlar bugün de devam edecek ama şu ana kadar 298 sporcunun katılması kesinleşti. Bu da pandemi koşullarında beklentimizin üzerinde bir sayı" yanıtını verdi.

Toplantı, tüm konuşmacıların triatlon formasını imzalamalarıyla sona erdi. - MERSİN

2. Yenişehir Triatlonu yarın gerçekleştiriliyor
2. Yenişehir Triatlonu yarın gerçekleştiriliyor
2. Yenişehir Triatlonu yarın gerçekleştiriliyor
2. Yenişehir Triatlonu yarın gerçekleştiriliyor
2. Yenişehir Triatlonu yarın gerçekleştiriliyor
2. Yenişehir Triatlonu yarın gerçekleştiriliyor

Yenişehir, Triatlon, Alanya, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2. Yenişehir Triatlonu yarın gerçekleştiriliyor - Son Dakika Spor


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