MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle yapılacak olan 2. Yenişehir Triatlonunun yarış programı ve parkurları belli oldu. Triatlona katılacak sporcular olimpik kategoride bin 500 metre kulaç atacak, 40 kilometre pedal çevirecek, 10 kilometre koşacak.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2. Yenişehir Triatlonu kayıtları 3 Nisan Cumartesi günü 14.00-17.50 saatleri arasında Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak. Saat 18.00'de katılımcı sporcularla teknik toplantı çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. 4 Nisan Pazar günü koşulacak triatlonun başlangıç noktası Fenerbahçe Meydanı olacak. Genç erkekler saat 09.00'da, genç kadınlar 09.05'te, paratriatlonlar 09.10'da yarışa başlayacak. Elitler erkekler 11.30'da, elitler kadınlar 11.33'te, yaş grupları (Rolling start) 11.40'ta yarışa başlayacak. Standart mesafe cut off 15.00'de başlayacak. Tüm kategoriler için ödül töreni ise saat 16.00'da yapılacak.

Triatlona katılan sporcular Fenerbahçe Meydanında ilk olarak denize girerek yüzme aşamasını tamamlayacak. Olimpik kategoride bin 500 metre, sprint kategoride 750 metre yüzecek olan sporcular kıyıya çıkar çıkmaz değişim alanına gelecek ve bisiklete binecek. Olimpik kategoride 40 kilometre, sprint kategoride 20 kilometre pedal çevirecek olan sporcular bu mesafeyi Adnan Menderes Bulvarında tur atarak tamamlayacak. Triatlonun son aşamasında sporcular olimpik kategoride 10 kilometre, sprint kategoride 5 kilometre koşarak yarışı tamamlayacak. - MERSİN