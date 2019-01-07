Son Dakika Haberleri: 2 Yıl 1 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

2 Yıl 1 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

42 dakika önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.

2 Yıl 1 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Mustafa Parmaksız Caddesinde şüphe üzerine kimlik kontrolü yaptığı Y.Y.'nin bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:48 Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa
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