2 Yıl 1 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
42 dakika önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.
Nevşehir
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Mustafa Parmaksız Caddesinde şüphe üzerine kimlik kontrolü yaptığı Y.Y.'nin bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:48 Kaynak: İHA
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