2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

'Uyuşturucu madde kullanmak ve tehdit' suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı bulunan O.Y.(22), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Emirefendi Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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