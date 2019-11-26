Son Dakika Haberleri: 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


'Uyuşturucu madde kullanmak ve tehdit' suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı bulunan O.Y.(22), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Emirefendi Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
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