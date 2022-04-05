2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranana şahıs GBT sorgulamasında yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2 yıl 6 ay hapis cezası aranana şahıs devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kaymaz mahallesinde devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBY) yaptı. Yapılan kimlik sorgulamasında M.B., isimli şahsın 2 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs ardından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR