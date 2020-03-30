Son Dakika › Spor › 2 yıl 8 ay boyunca komada kalan Abdelhak Nouri'nin ailesine 5 milyon euro tazminat! - Son Dakika Spor
2 yıl 8 ay boyunca komada kalan Abdelhak Nouri'nin ailesine 5 milyon euro tazminat!
6 saat önce
Spor Arena Dış Haber | 2017'nin Temmuz ayında hazırlık maçında yerde kalan ve komaya giren Abdelhak Nouri, geçtiğimiz günlerde 2 yıl 8 ay süren komadan uyanmıştı.
Spor Arena Dış Haber | 2017'nin Temmuz ayında hazırlık maçında yerde kalan ve komaya giren Abdelhak Nouri, geçtiğimiz günlerde 2 yıl 8 ay süren komadan uyanmıştı.
Ancak Nouri ailesinde Ajax'a olan öfke bitmiyor. Hollanda basınının haberine göre Ajax, 'uygunsuz tedavi' nedeniyle aileye 5 milyon euro tazminat ödemeyi teklif etti.
Nouri'nin ailesi ise bu ücreti yetersiz bulup daha fazlasını istediğini Hollanda ekibinin yöneticilerine iletti.
AJAX İTİRAF ETMİŞTİ
Ajax, Nouri'ye saha içinde uygulanan tıbbi müdahalenin yetersiz olduğu ve futbolcunun beyninde oluşan hasarın bu yüzden olduğunun itirafında bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:27
Son Dakika Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil