Üye Girişi
2 yıl arayla iki cinayet işleyen zanlıya müebbet hapis - Son Dakika

2 yıl arayla iki cinayet işleyen zanlıya müebbet hapis

29.12.2021 14:54
2 yıl arayla iki cinayet işleyen zanlıya müebbet hapis

Kocaeli'de 2018 yılında kuzenini öldüren ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Şehmus Acar, 2016 yılında yanında çalışan çobanını da öldürdüğüne dair hakkında dava açılmıştı.

Kocaeli'de 2018 yılında kuzenini öldüren ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Şehmus Acar, 2016 yılında yanında çalışan çobanını da öldürdüğüne dair hakkında dava açılmıştı. Bugün görülen dava da Şehmus Acar ve olaya karışan bir şahıs müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 2018 yılında Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği kuzenini öldürerek ormanlık alana gömen ve olayla ilgili açılan davada müebbet hapis cezasına çarptırılan Şehmus Acar, 2016 yılında bir cinayet daha işlediği iddiası ile hakim karşısına çıkartıldı. Öldürdüğü kuzeni Yusuf Acar'ın ormanlık alana gömen ve 3 gün sonra cesedin yerini gösteren Acar'ın müebbet hapis cezasına çarptırılması sonrasında, bir aile şahsın yanında çobanlık yapan ve 2016 yılında kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Burhan Çelikdere'yi de öldürmüş olabileceğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Acar, savcılıkta verdiği ifadesinde Çelikdere'yi öldürdüğünü kabul etti. Olay günü Acar'ın aynında bulunan Mustafa Zengin 'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İki cinayet sanığına müebbet hapis cezası"

Olayla ilgili görülen dava Kocaeli 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları bulunurken cinayet zanlıları ise SEGBIS ile duruşmaya katıldı. Olayla ilgili avukatlar savunma yaparken zanlılar suçsuz olduğunu söyleyerek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediğine karar vererek iki sanığın da müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500

Çayırova, Kocaeli, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 yıl arayla iki cinayet işleyen zanlıya müebbet hapis - Son Dakika


Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
Dava kararı sonrası Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret! Dava kararı sonrası Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret!         
14:55
Arkeologlar açmaya cesaret edemedi! O mumya X ışınlarıyla incelendi: Bu gerçekten çok ilginç bir durum Arkeologlar açmaya cesaret edemedi! O mumya X ışınlarıyla incelendi: Bu gerçekten çok..         
14:50
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
Pınar Deniz'den karantina sonu videosu Pınar Deniz'den karantina sonu videosu         
14:32
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
13:37
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41

Son Dakika Haberleri
14:53 İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler yayınlandı
14:50 Arkeologlar açmaya cesaret edemedi! O mumya X ışınlarıyla incelendi: Bu gerçekten çok ilginç bir durum
14:44 Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu
14:32 Pınar Deniz'den karantina sonu videosu
14:27 HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi
14:18 80 yaşındaki adam, Viagra yüzünden eşini öldürdü!
14:12 Mansur Yavaş, ekonomiye dair yorumlarıyla gündem olan Zehra Teyze ile bir araya geldi
14:10 DİSK başkanı Çerkezoğlu açıklama yaptı: En düşük emekli aylığı 2022 asgari ücreti kadar olmalı
14:09 Zuckerberg'in Hawaii'den sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar
14:03 Atanamayan öğretmenler tepkili! Sosyal medyada ''Mülakata hayır'' isyanı başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 15:02:23. #1.11#
SON DAKİKA: 2 yıl arayla iki cinayet işleyen zanlıya müebbet hapis - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement