2 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Sahte Ehliyetle Yakalandı

KAYSERİ'de 7 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan Kenan İ. (37) başkası adına düzenlenmiş sahte ehliyetle yakalandı.

KAYSERİ'de 7 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan Kenan İ. (37) başkası adına düzenlenmiş sahte ehliyetle yakalandı.



Kayseri'de Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları uygulamada, hareketlerinden şüphelendikleri kişiyi durdurdu. Zanlı, kimlik isteyen polise D.M.İ. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesini uzattı. Polis yaptığı incelemede ehliyetin sahte olduğunu belirledi. Sorgulanan şüphelinin 7 ayrı suçran aranan ve kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan Kenan İ. olduğu ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



- Kayseri

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