Son Dakika Haberleri: 2 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
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2 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

2 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheliyi yakaladı.

2 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği ekipleri tarafından Alanya 3.Asliye Ceza Mahkemesinde dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan B.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:40 Kaynak: İHA
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