Son Dakika Haberleri: 2 Yıl Hapisle Aranan Hırsızlık Zanlısı Polisten Kaçamadı

2 Yıl Hapisle Aranan Hırsızlık Zanlısı Polisten Kaçamadı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı, polisin takibi sonucu yakalandı.

2 Yıl Hapisle Aranan Hırsızlık Zanlısı Polisten Kaçamadı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı infaz ekibinin suçluların yakalanmasına yönelik olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarda hakkında Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca "Hırsızlık" suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. ( 51 ) isimli şahıs fiziki takip sonucu Dağ Mahallesi ara sokaklarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlara tutuklanan E.E., cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:22 Kaynak: İHA

Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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