2 Yıl Hapisle Aranan Hırsızlık Zanlısı Polisten Kaçamadı
1 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı, polisin takibi sonucu yakalandı.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı, polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliğine bağlı infaz ekibinin suçluların yakalanmasına yönelik olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarda hakkında Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca "Hırsızlık" suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. ( 51 ) isimli şahıs fiziki takip sonucu Dağ Mahallesi ara sokaklarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlara tutuklanan E.E., cezaevine gönderildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:22 Kaynak: İHA
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