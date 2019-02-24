2 Yıl Hapisle Aranan Zanlı Tutuklandı
1 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 3 ayrı suçtan 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde, 3 ayrı suçtan 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği infaz ekibinin aranan şahıslar ile ilgili olarak yapmış olduğu çalışmada; "Hakkında Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak, mala zarar vermek ve tehdit" suçlarından 2 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B. (33), yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adlı makamlara sevk edilen D.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:49 Kaynak: İHA
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