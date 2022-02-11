2 yıl kesinleşmiş hapis cezasından aranıyordu, yakalandı - Son Dakika

7 ayrı suç kaydı ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 7 ayrı suç kaydı olan ve 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak/bulundurmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan C.K. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Korubükü Mahallesinde yapılan operasyon ile yakalandı.

C.K. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA