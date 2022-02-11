Üye Girişi
2 yıl kesinleşmiş hapis cezasından aranıyordu, yakalandı - Son Dakika

2 yıl kesinleşmiş hapis cezasından aranıyordu, yakalandı

11.02.2022 11:36
2 yıl kesinleşmiş hapis cezasından aranıyordu, yakalandı

7 ayrı suç kaydı ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı.

7 ayrı suç kaydı ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 7 ayrı suç kaydı olan ve 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak/bulundurmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan C.K. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Korubükü Mahallesinde yapılan operasyon ile yakalandı.

C.K. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasından aranıyordu, yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:14 Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu
11:12 Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon tahmini yükseldi, dolar tahmini düştü
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
11:00 Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim
10:59 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemiyorum" çağrısı sonrası yeni hamle
10:57 Yanlışlıkla sepete 3 ürün ekleyen Demet Akalın kendisine "Vizyonsuz" diyen kişiye öfke kustu
10:09 Havalar ısındıkça umut artıyor! Krediler ikinci el araç piyasasını etkiledi
10:32 Son dakika haberi... Arjantin'de orman yangını: 335 bin hektarlık alan kül oldu
10:31 İki isim de suikaste kurban gitti! Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortak oldukları ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 11:43:40. #1.12#
SON DAKİKA: 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasından aranıyordu, yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement