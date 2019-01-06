Son Dakika Haberleri: 2 Yıl Önce Başladığı Atölyede Siparişlere Yetişemiyor,üretilen Tekneler Bartın Irmağı'ndan Denize...

2 Yıl Önce Başladığı Atölyede Siparişlere Yetişemiyor,üretilen Tekneler Bartın Irmağı'ndan Denize...

23 dakika önce

2 yıl önce başladığı atölyede siparişlere yetişemiyor,üretilen tekneler Bartın Irmağı'ndan denize açılıyorBARTIN - Bartın'da 2 yıl önce ahşap tekne yapım atölyesi kuran girişimci, İstanbul'dan İzmir'e, ülkenin denize kıyısı bulunan bütün illerine tekne üretiyor.

2 yıl önce başladığı atölyede siparişlere yetişemiyor,üretilen tekneler Bartın Irmağı'ndan denize açılıyor

BARTIN - Bartın'da 2 yıl önce ahşap tekne yapım atölyesi kuran girişimci, İstanbul'dan İzmir'e, ülkenin denize kıyısı bulunan bütün illerine tekne üretiyor.
Bartın'da 43 yaşındaki İbrahim Aşık, Bartın'ın ahşap tekne yapımı ile ünlü Kurucaşile ilçesinin Tekkeönü köyünde çocukluğundan bu yana işçi olarak çalıştığı tekne yapım ustalığı işinin ardından Zonguldak yolu üzerinde bulunan Atılım Sanayi Sitesi'nde kurduğu Yıldız Denizcilik isimli 120 metrekarelik atölyesinde ülkede denizi kıyısı bulunan hemen hemen bütün illerine ahşap tekne üretip satıyor. 10 yaşından bu yana tekne yapım ustası olarak çalışan ve 2016 yılında kendi atölyesini kuran Aşık, Karadeniz ürettiği tekneleri Karadeniz'e kıyısı illere deniz yolu ile diğer illere ise tırlarla naklettiklerini belirtti. Türkiye'nin üzerine gemi gezebilen tek ırmağı olan Bartın Irmağı sayesinde kolaylaştığını da kaydeden Aşık, imalat için kestane ağacını kullandıklarını kaydetti. İşlerinde kaliteye ve titizliğe büyük önem verdiklerini aktaran Aşık, "çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Yaptığımız tekneleri Çanakkale, İzmir, İstanbul, Sakarya, Zonguldak Türkiye'nin denize kıyısı olan her yerine üretim yapıyoruz. Üretimimizde de kestane ağacı kullanıyoruz. Bartın'da tekne yapım işinin kökü çok eskiye dayanıyor. Bu yüzden de çok rağbet görüyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

Zonguldak, İzmir, İstanbul, Bartın, Genel
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