Üye Girişi
2 yıl önce evlendiği eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı - Son Dakika

2 yıl önce evlendiği eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı

12.09.2021 09:11

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Hasan Kılıç, boşanma aşamasındaki eşi Özlem Kılıç ile kayınvalidesini bıçakladı. Genç kadın hayatını kaybetti, annesi ise ağır yaralandı.

Cumayeri ilçesine bağlı Büyükmelen köyünde öğleden sonra meydana gelen olayda, Hasan Kılıç ve Özlem Kılıç, yaklaşık 2 yıl önce evlendi. İddiaya göre, Özlem Kılıç bir süre önce eşini terk ederek annesi Gülfidan Key'in (53) evine yerleşti ve boşanma davası açtı.

BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEYİNCE BIÇAKLADI

Hasan Kılıç, önümüzdeki hafta görülecek boşanma davası öncesi eşinin yanına giderek barışma teklif etti. Özlem Kılıç ise barışma teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Hasan Kılıç, mutfakta bulunan bıçağı alarak eşini bıçaklamaya başladı. Bu sırada Gülfidan Key ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Hasan Kılıç, bu kez de Gülfidan Key'i bıçakladı.

KAYINVALİDESİ AĞIR YARALANDI

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri anne ve kızını Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aldığı 5 bıçak darbesiyle yaralanan Özlem Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan annesinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Hasan Kılıç'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

2 yıl önce evlendiği eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı
2 yıl önce evlendiği eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı
2 yıl önce evlendiği eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı
2 yıl önce evlendiği eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı
2 yıl önce evlendiği eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı

Hasan Kılıç, Cumayeri, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 yıl önce evlendiği eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil 09:01 Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil Lig maçındaki HES kodu hilesi turnikede sona erdi 08:55 Lig maçındaki HES kodu hilesi turnikede sona erdi Toyota, çip tedarik problemi nedeniyle 2021 yılı üretimini düşürüyor 08:50 Toyota, çip tedarik problemi nedeniyle 2021 yılı üretimini düşürüyor
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi 00:21 Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular 21:48 Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış 20:08 Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış
Bakan Özer, yüz yüze eğitimin ilk hafta bilançosunu verdi: Yaklaşık 200 civarında sınıfımız eğitime ara verdi 19:39 Bakan Özer, yüz yüze eğitimin ilk hafta bilançosunu verdi: Yaklaşık 200 civarında sınıfımız eğitime ara verdi 50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor 18:12 50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor

Son Dakika Haberleri
09:06 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor karşılaşması 4-0 bitti
09:04 Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar
09:00 Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil
08:58 Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti
08:55 Lig maçındaki HES kodu hilesi turnikede sona erdi
08:53 Yol tartışmasında "İmamoğlu'nun özel kalemiyim" diyerek arabayı taşlayıp, kapıları tekmeledi
08:49 Toyota, çip tedarik problemi nedeniyle 2021 yılı üretimini düşürüyor
18:12 50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor
17:48 Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş uzun süren sessizliğini bozdu! Paylaşımına taraftardan tepki yağıyor
17:33 WhatsApp'tan "Kara liste" güncellemesi geldi! Çok eleştirilen son görülme özelliği farklı bir hal kazanıyor
Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar         
09:05
Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti         
08:58
Yol tartışmasında Yol tartışmasında "İmamoğlu'nun özel kalemiyim" diyerek arabayı taşlayıp, kapıları tekmeledi         
08:53
Hikmet Karaman olaya çok farklı bir bakış açısı getirdi! Milli Takım için koalisyon istedi Hikmet Karaman olaya çok farklı bir bakış açısı getirdi! Milli Takım için koalisyon istedi         
00:51
Elçin Sangu'dan radikal imaj değişikliği! Görenler tanıyamıyor Elçin Sangu'dan radikal imaj değişikliği! Görenler tanıyamıyor         
23:28
Taliban'ın infazı tüyler ürpertti! Askerin başını kesip kutlama yaptılar Taliban'ın infazı tüyler ürpertti! Askerin başını kesip kutlama yaptılar         
20:37
Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu         
19:45
Demet Özdemir, sütyensiz pozlarıyla gündeme damga vurdu Demet Özdemir, sütyensiz pozlarıyla gündeme damga vurdu         
18:50
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu         
13:19
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti         
09:58
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 09:15:27. #1.11#
SON DAKİKA: 2 yıl önce evlendiği eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement