2 yıl önce eylem yapmışlardı, köylerindeki 700 başlık besi çiftliği atıl duruma geldi - Son Dakika

2 yıl önce eylem yapmışlardı, köylerindeki 700 başlık besi çiftliği atıl duruma geldi

19.12.2020 09:35

2 yıl önce eylem yapmışlardı, köylerindeki 700 başlık besi çiftliği atıl duruma geldi Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Cürlü köyünde tarımsal kooperatif kurup devletten aldıkları destekle 700 baş kapasiteli besi çiftliği oluşturan köylülerin üretim hayalleri 6 yıldır gerçekleşemedi.

2 yıl önce eylem yapmışlardı, köylerindeki 700 başlık besi çiftliği atıl duruma geldi

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Cürlü köyünde tarımsal kooperatif kurup devletten aldıkları destekle 700 baş kapasiteli besi çiftliği oluşturan köylülerin üretim hayalleri 6 yıldır gerçekleşemedi.

Yaşadıkları sorunlar sonucu ineklerine kavuşamadan çiftliğin inşasında kullanılan kredinin borcu kapılarına dayanınca 2 yıl önce eylem yapıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen köylülerin bin bir güçlükle kurduğu tesis atıl hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Projesi kapsamında ilk 1 yılı ödemesiz kalan 5 yılı yüzde 3 faizli taksitlerle aldıkları 2 milyon 188 bin liraya ek olarak ceplerinden ve borçlanarak verdikleri 538 bin lira ile 23 bin metrekarelik alana tesis inşa ettiren Cürlü köyü sakinleri, Romanya'dan gelecek 180 hayvana gümrükte yaşanan sorunlar ve sonrasındaki döviz kurundaki dalgalanma dolayısıyla oluşan fiyat artışı nedeniyle bir türlü kavuşamadı. Tesisi kurmak için aldıkları kredinin bir yıl ötelenmesi hakkını birinci yılın sonunda kullanan çiftçiler bu sefer de hayvanlarına kavuşamadıkları için ödeme yapamayınca banka hesaplarına da bloke konuldu. Hayvanların alınması için bankada bulunan 1 milyon 980 bin lirayı kullanamayan çiftçiler 2 yıl önce yaptıkları eylemde yetkililerden yardım istemişlerdi.

Köyden kente göçü engelleyip, yerli üretimi sağlamak için 30 üyeli kooperatif oluşturup 2015 yılında 700 başlık damızlık üretim tesisini kurduklarını, hayallerine ulaşamayınca da çareyi eylem yaparak yetkililere seslenmekte bulduklarını belirten kooperatif başkanı ve aynı zamanda ziraat mühendisi olan Levent Topal, Amasya milletvekillerinin desteğiyle girişimlerde bulunduklarını ancak olumlu sonuç elde edemediklerini anlattı.

"Her bir üyemiz 81 bin lira artı faiziyle birlikte borçlu"

Alacakları hayvanları 7 bin dönümlük verimlik merada besleyip etinden, sütünden, derisinden ve buzağısından kazanacakları parayla ödemeyi planladıkları borçlarının çıkartılan torba yasa kapsamında yapılandırılmasına bile sevinemediklerini değinen Topal, "İlk taksitimiz 2021 yılı Kasım ayında. Her bir üyemiz 81 bin lira artı faiziyle birlikte borçlu. 2021 Kasım ayı geldiğinde de biz bu parayı zor ödeyebileceğiz. Tesisimize taahhüt edilen canlı hayvan gönderilsin. Biz de kazanmış olduğumuz parayla taksitlerimizi ödeyelim. Tesisimiz atıl. Kara kara düşünüyoruz. Biz 2,3 yıl önce eğer bu hayvanları almış olsaydık ülke ekonomisine katkı sağlayıp örnek olacaktık" diye konuştu.

"Devlet büyüklerimizden destek istiyoruz"

Tesisin yapımına büyük umutlarla başladıklarını ancak gelinen noktada hayal kırıklığına uğrayıp ödeyemediği borcu nedeniyle 3 ay süreyle cezaevinde kaldığını anlatan Mustafa Noyan da, "Borcumuzdan dolayı traktörümüzü, balya makinemizi ve yem karma makinemizi satmak zorunda kaldık. Esnafımıza yüzümüzü kara çıkarmamak için maalesef bunları elimizden çıkardık. Devlet büyüklerimizden destek istiyoruz. Bir an önce hayvanlarımızın alınmasını ve üretime başlamayı istiyoruz" şeklinde konuştu.

2 yıl önce eylem yapmışlardı, köylerindeki 700 başlık besi çiftliği atıl duruma geldi
2 yıl önce eylem yapmışlardı, köylerindeki 700 başlık besi çiftliği atıl duruma geldi
2 yıl önce eylem yapmışlardı, köylerindeki 700 başlık besi çiftliği atıl duruma geldi
2 yıl önce eylem yapmışlardı, köylerindeki 700 başlık besi çiftliği atıl duruma geldi

Kooperatif, Damızlık, Suluova, Amasya, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 2 yıl önce eylem yapmışlardı, köylerindeki 700 başlık besi çiftliği atıl duruma geldi - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 kişi hayatını kaybetti Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak ve kar geliyor Yalnız yaşayan yaşlı adamın evinde korkunç manzara! Bedeni cansız, gözleri oyulmuştu Meral Akşener'den "AK Parti-İYİ Parti ittifakı olabilir mi?" sorusuna yanıt: İttifak değil masa kurulabilir Kameraya çırılçıplak poz veren Berrak Tüzünataç, vücudundaki yazıların nedenini anlattı Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı
Azerbaycan ordusuna saldırı planı yapan 60'a yakın Ermeni askeri esir alındı Azerbaycan ordusuna saldırı planı yapan 60'a yakın Ermeni askeri esir alındı         
09:35
Masumlar Apartmanı'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin değişimi ağızları açık bırakıyor Masumlar Apartmanı'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin değişimi ağızları açık bırakıyor         
07:59
Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Görevden alınan belediye başkanı dahil 23 kişi hakkında yakalama kararı Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Görevden alınan belediye başkanı dahil 23 kişi hakkında yakalama kararı         
07:27
Sağlık Bakanı Koca, 5 kentimize güzel haberi verdi! İşte illerin son koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Koca, 5 kentimize güzel haberi verdi! İşte illerin son koronavirüs verileri         
23:43
Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan el ele fotoğraf Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan el ele fotoğraf         
23:10
Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı         
19:23
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:33
Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü         
17:00
TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi         
15:47
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 09:44:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 yıl önce eylem yapmışlardı, köylerindeki 700 başlık besi çiftliği atıl duruma geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei