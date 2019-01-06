Son Dakika Haberleri: 2 Yıl Önce Kurduğu Ahşap Tekne Atölyesinde Siparişlere Yetişemiyor

2 Yıl Önce Kurduğu Ahşap Tekne Atölyesinde Siparişlere Yetişemiyor

48 dakika önce

Bartın'da 2 yıl önce ahşap tekne yapım atölyesi kuran girişimci, İstanbul'dan İzmir'e kadar ülkenin denize kıyısı bulunan bütün illerine ürettiği tekneleri gönderiyor.

2 Yıl Önce Kurduğu Ahşap Tekne Atölyesinde Siparişlere Yetişemiyor, System.String[]
Bartın'da 2 yıl önce ahşap tekne yapım atölyesi kuran girişimci, İstanbul'dan İzmir'e kadar ülkenin denize kıyısı bulunan bütün illerine ürettiği tekneleri gönderiyor.

Bartın'da 43 yaşındaki İbrahim Aşık, ahşap tekne yapımı ile ünlü Kurucaşile ilçesinin Tekkeönü köyünde çocukluğundan bu yana işçi olarak çalıştığı tekne yapım ustalığı işinin ardından Zonguldak yolu üzerindeki Atılım Sanayi Sitesi'nde kurduğu 120 metrekarelik atölyesinde ülkede denizi kıyısı bulunan hemen hemen bütün illerine ahşap tekne üretip satıyor. 10 yaşından bu yana tekne yapım ustası olarak çalışan ve 2016 yılında kendi atölyesini kuran Aşık, ürettiği tekneleri Karadeniz'e kıyısı olan illere deniz yolu ile diğer illere ise tırlarla naklettiklerini belirtti. Türkiye'nin üzerinde gemi gezebilen tek ırmağı olan Bartın Irmağı sayesinde işlerinin kolaylaştığını da kaydeden Aşık, imalat için kestane ağacını kullandıklarını söyledi. İşlerinde kaliteye ve titizliğe büyük önem verdiklerini aktaran Aşık, "Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Yaptığımız tekneleri Çanakkale, İzmir, İstanbul, Sakarya, Zonguldak, Türkiye'nin denize kıyısı olan her yerine üretim yapıyoruz. Üretimimizde de kestane ağacı kullanıyoruz. Bartın'da tekne yapım işinin kökü çok eskiye dayanıyor. Bu yüzden de çok rağbet görüyor" dedi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

Zonguldak, İzmir, İstanbul, Bartın, Güncel
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