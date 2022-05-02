2 yıl sonra asırlık gelenekle bayramlaştılar - Son Dakika
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2 yıl sonra asırlık gelenekle bayramlaştılar

02.05.2022 12:02
2 yıl sonra asırlık gelenekle bayramlaştılar

HAKKARİ'nin Yüksekova ve Derecik ilçelerinde asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ve Derecik ilçelerinde asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor. Bayram namazı sonrası bir araya gelen ilçe halkı, pandemi nedeniyle 2 yıl sonra toplu olarak mezarlık ziyareti yaptı, belirlenen evlerde yemek yiyip, bayramlaştı.

Yüksekova'nın Aksu ve Derecik ilçesinin Balkaya köylerinde yaşayanlar, bayramlaşma geleneğini yaşatıyor. 2 yıldır pandemi nedeniyle bayramda bir araya gelemeyen her iki köyün sakinleri, bayram namazı sonrası birbirleriyle bayramlaştıktan sonra mezarlıklara giderek dua etti. Daha sonra köylerde belirlenen evlerde kahvaltı yapan vatandaşlar, toplu olarak ev ev dolaşıp birbirleriyle bayramlaştı.

'İKİ YILIN HASRETİNİ GİDERMİŞ OLDUK'Yüksekova'ya bağlı 150 haneli Aksu köyünde yaşayan Hacı Süleyman Durna (80), atalarından kalan bayramlaşma geleneğinin köylerinde hala devam ettiğini belirterek, "Her bayramda sabah bayram namazı sonrası mezarlığa gidip, ölenlerimizi andıktan sonra, kahvaltı için köyün en büyüğü olduğumdan burada kahvaltı yapıyoruz. Ardından hep birlikte ev ev dolaşıp, ilkin hasta ve yaşlılarımızın bayramını kutluyoruz. Eskiden beri dedelerimizden gelen bir gelenektir. Bizler de bu geleneğini hep birlikte sürdürüyoruz. İki yıldır pandemi nedeniyle bayramlaşmıyorduk. Bu yıl pandemi süreci bittikten sonra yine kucaklaşarak iki yılın hasretini gidermiş olduk" dedi. Rüstem Durna ise, küçüklüğünden beri bu geleneğe şahitlik ettiğini, il dışına göreve gittiğinde bile bu geleneğe uymak için bayramda köye döndüğünü söyledi.

Derecik ilçesine bağlı Balkaya köyünde de bayramlaşma heyecanı yaşandı. 2 yıldır pandemi nedeniyle bayramlaşamayan köylüler, bu yıl toplu bayramlaşma yaptı. Erol Kaya, 2 yıl aradan sonra bayramda bir araya gelip, yakınlarıyla bayramlaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.


2 yıl sonra asırlık gelenekle bayramlaştılar
2 yıl sonra asırlık gelenekle bayramlaştılar
2 yıl sonra asırlık gelenekle bayramlaştılar
2 yıl sonra asırlık gelenekle bayramlaştılar
2 yıl sonra asırlık gelenekle bayramlaştılar
2 yıl sonra asırlık gelenekle bayramlaştılar
2 yıl sonra asırlık gelenekle bayramlaştılar
2 yıl sonra asırlık gelenekle bayramlaştılar
2 yıl sonra asırlık gelenekle bayramlaştılar
YORUMLAR
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Yüksekova ilçesinde bayram namazı kılındı Yüksekova ilçesinde bayram namazı kılındı Vefat eden yakınları için bir araya gelip dua ettiler Vefat eden yakınları için bir araya gelip dua ettiler

Yüksekova, Derecik, Bayram, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 yıl sonra asırlık gelenekle bayramlaştılar - Son Dakika


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