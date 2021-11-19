2 yıl sonra karşılaştığı husumetlisini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Eskişehir'de daha önceden husumetli olduğu Mustafa Koca'yı bıçaklayarak öldüren Kerim Enes B.'nin yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Kerim Enes B. (21), maktul Mustafa Koca'nın (38) yakınları ve taraf avukatları katıldı. Olayda adı geçen E.B., Y.S.K., M.Y. ve S.Y. duruşmaya tanık olarak katıldı. Maktul Mustafa Koca'yı 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkan Kerim Enes B.'nin yargılanmasına başlandı.

Duruşmada özel sebeplerden dolayı susma hakkını kullanan sanık Kerim Enes B., "Ben şu anda mahkemenizde sözlü savunma yapmak istemiyorum. Daha sonra yazılı olarak savunmamı vermek istiyorum. Yazılı savunmamda önceki ifadelerimi de anlatacağım" dedi.

"Birisi 'vurdum' dedi ancak kimin söylediğini anlamadım"

Mahkeme heyeti, olayla ilgili tanıkların ifadelerini dinledi. Olay günü birlikte alkol alarak vakit geçirdiklerini aktaran tanık E.B., "Olay tarihinde Y.S.K. ve sanık ile birlikte A.K. isimli kadının evine gidip alkol almak istedik. Evde vakit geçirirken saat gece 01.00 sıralarında içkimizin bitmesi nedeniyle A.K. aşağı inip bir şişe votka getirdi. Biz bunu da içtik. Yeniden alkol almayı kararlaştırdık. Sanık benim yanımda kaldı, diğer 2 kişi alt katımızdaki eve alkol almaya gitti. Aradan 15-20 dakika geçmesine rağmen geri gelmediler. Sanığa onlara bir bakmasını söyledim, o da bakmaya gitti. Aşağıdan saz ve eğlence sesleri geliyordu. Gitmek için hazırlanıyordum, aşağıdan kavga sesleri geldi. Yukarı geldiler, sanık ve Y.S.K.'ye 'kavga mı ettiniz?' diye sordum. İkisinden biri 'vurdum' dedi ancak kimin söylediğini anlamadım. Daha sonra dağıldık, hatırladıklarım bunlardır" ifadelerini kullandı.

"Vurdum' diyen benim"

Tanık E.B.'nin olay günü kavga edip etmediklerini sorması üzerine, duruşmada soru sorulan sanık Kerim Enes B., "Vurdum' diyen benim" dedi.

"Kapıyı açtı, geri dönüp yere yığıldı"

Sanık Kerim Enes B. ve arkadaşlarının alkol aldıkları evin 2 alt katında ikamet eden tanık S.Y. mahkemedeki ifadesinde, "Maktul Mustafa, kız arkadaşı ve ben, 3'ümüz evde saz çalıp eğleniyorduk. 2 üst katımda oturan A.K. isimli kadına sürekli yardımcı olurdum; ekmek, su ve oda verirdim devamlı. Olay günü A.K. aşağı inerek benden su ve soda alıp çıktı. Biz eğlenmeye devam ettik. Sonra kapı çaldı ve maktul kapıyı açmak için ayağa kalktı. Kapıyı çalanın kim olduğunu görmedim. Çok kısa süre sonra maktul içeriye dönerek sırtüstü yere yığıldı. Biz ne olduğunu anlamadık. Maktul elimi tutarak 'amca, amca' dedi. Karın bölgesinde kanama gördüm ancak olayın telaşıyla ne olduğunu sormadım. Bildiklerim bunlardır" dedi.

"Sanığı maktulün üzerinden çekince elinde bıçak olduğunu gördüm"

Olay günü sanık Kerim Enes B. ile birlikte olan arkadaşı Y.S.K. tanık olarak katıldığı duruşmada, "İçkimiz bitince A.K. aşağıdan içki alıp geldi ve onu da içtik. Evde A.K. ve sanık heyecanlı bir şeyler konuşur gibiydi. İçkimiz bitince bu kez A.K. ile beraber içki alacağımız eve girdik. Evde ev sahibi S.Y., maktul Mustafa Koca ve bir kadın vardı. Hiçbirini tanımıyordum. A.K. yanlarına oturunca ben de oturdum ve birlikte eğlendik. Sonra sanık geldi ve birlikte yukarı çıkacaktık. Maktul, sanığa 'ben seni bir yerden hatırlıyorum' deyince sanık heyecanlandı ve sonrasında üst kata geçtik. Üst kata geçtikten sonra hazırlanıp evden ayrılmaya karar verdik. Merdivenlerden inerken S.Y.'nin evinin bulunduğu kata geldiğimizde sanık kapıyı çaldı. Maktul kapıyı açar açmaz, sanık Kerem Enes B., maktulün üzerine sarıldı. Ben de onu tutup çektiğimde elinde bıçak olduğunu gördüm" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, olaya ilişkin A.K.'nın tanık olarak mahkemeye zorla getirilmesine, sanık Kerim Enes B.'nin yazılı savunmasının hazırlanması için sonraki celseye kadar süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek davayı 25 Ocak 2022 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgilere göre olay, geçen mayıs ayında Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesinde meydana geldi. 2 yıl önce içkili bir mekanda kavga eden Mustafa Koca ve Kerim Enes B., cinayetin işlendiği gün aynı apartmanda karşılaştı. Karşılaşmanın ardından Kerim Enes B. yanında taşıdığı bıçakla Mustafa Koca'yı bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Koca, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralan Koca, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Kerim Enes B., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR