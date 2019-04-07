2 Yıl Sonra Yine Evinde Dövülüp, Parası Gasbedildi

MUĞLA'da, zihinsel engelli Hamdi Dedeoğlu (68), kimliği belirsiz kişi tarafından dövülüp, yaşlılık maaşı gasbedildi. Başından yaralanan Dedeoğlu, hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, gaspçının yakalanması için çalışma başlattı. Hamdi Dedeoğlu, 2 yıl önce de evinde dövülüp, parası gasbedilmiş ve olayın ardından yakalanan 3 kişi, mahkemece tutuklanmıştı. Menteşe
ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi
'nde yaşayan Hamdi Dedeoğlu, saat 04.00 sıralarında, kapısını zorlayarak, müstakil evine giren kimliği belirsiz kişi tarafından dövüldü. Saldırgan, kıyafetleriyle uyuduğu öğrenilen Dedeoğlu'nun üzerindeki 601 lira yaşlılık maaşını da alıp, kaçtı. Başından yaralanan Dedeoğlu, olayın şokunu atlattıktan sonra yaklaşık 6 kilometre yürüyerek, öğle saatlerinde ilçe merkezindeki kahveye geldi. Dedeoğlu'nun perişan halini gören kahve sahibi Ali Durna
, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla kahveye gelen sağlık ve polis ekipleri, Dedeoğlu'nu tedavisi için ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İlk tedavisinin ardından polis, Dedeoğlu'nun ifadesine başvurdu. Dedeoğlu'nu dövüp, yaşlılık maaşını gasbeden kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan 2 yıl önce de Hamdi Dedeoğlu, evinde dövülüp, parası gasbedilmiş, olayın ardından yakalanan 3 kişi, mahkemece tutuklanmıştı.
- Muğla