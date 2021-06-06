Üye Girişi
ISPARTA 2 YILDA 6 MUHTAR DEĞİŞEN KÖYDE SEÇİM - Son Dakika

ISPARTA 2 YILDA 6 MUHTAR DEĞİŞEN KÖYDE SEÇİM

06.06.2021 16:03

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde 2019 yerel seçimlerinden bu yana yaşanan talihsizlikler nedeniyle 6 muhtar değişti.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde 2019 yerel seçimlerinden bu yana yaşanan talihsizlikler nedeniyle 6 muhtar değişti. Muhtar Ayşe Adıgüzel'in de cinayete kurban gittiği köyde, 1124 seçmen bugün yeni muhtarı seçmek için sandığa gitti.

Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçiminde seçmenlerden en çok oyu alan Yahya Yürekli göreve seçildi. Kısa süre sonra 'Bu zor bir görev ben yapamayacağım' diyen muhtar görevinden istifa etti. Bunun üzerine köyde yeniden seçim yapıldı. Bu kez seçimi Mehmet Ali Er kazandı. Mazbatasını almaya hazırlanan Er'in daha önce sabıkası olduğu yönünde yapılan itiraz üzerine İl Seçim Kurulu itirazı değerlendirerek mazbatayı vermedi. Yine muhtarsız kalan köyde, Seçim Kurulu tarafından seçimde ikinci çıkan Selahattin Adıgüzel'e görev verildi.

İKAMETGAH ŞARTINDAN O DA ALAMADI

Bu karara yine itiraz geldi ve Selahattin Adıgüzel'in 'seçimden önce 6 ay o seçim bölgesinde ikamet ediyor olması' şartını taşımadığı tespit edilerek bu kez görev son seçimde sandıktan 3'üncü çıkan Ayşe Adıgüzel'e verildi.

SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

Çetince'de belde olduğu dönemlerde mahalle muhtarlığı da yapan ve seçimde 3'üncü olan köy halkının 'Efe Ayşe' olarak tanımladığı Ayşe Adıgüzel görevi devraldı. Görevini sürdüren Ayşe Adıgüzel, 15 Ağustos 2019 günü Ramazan Duyan'ın ailevi nedenlerle dini nikahlı eşi ve kayınpederine yönelik silahlı saldırısında kurşunlara hedef olarak yaşamını yitirdi.

BU KEZ AZAYA VERİLDİ

Muhtar Ayşe Adıgüzel'in ölümünün ardından görev bu kez ihtiyar heyetinde görev yapan Mehmet Ali Almacı'ya verildi. 15 Ağustos 2019 tarihinden itibaren göreve başlayan Almacı, 20 Kasım 2020 tarihinde bir inşaat alanında inceleme yaparken düşme sonucu yaralandı. Almacı hastanede tedavi gördüğü sırada görevinden istifa etti.

6'NCI MUHTAR BU SEÇİMDE ADAY OLDU

Köyde 5'inci muhtarın da görevi bırakmasıyla bu kez ikinci sırada aza olan ve pazarcılık yapan Abdurrahman Yarmalı'ya görev verildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından köyde yeniden muhtar seçimi yapılması kararlaştırıldı. Bugün aralarında Abdullah Yarmalı'nın da bulunduğu 4 adaydan muhtar seçmek için 1124 seçmen sandığa gitti. Çetince köyü muhtarlığı için ilk seçimi kazanan ancak sabıkası nedeniyle görevini yapamayan Mehmet Ali Er, şimdiki muhtar Abdurrahman Yarmalı, ihtiyar heyetinde aza olan Süleyman Sertdemir ve Osman Durna aday oldu. İl Özel İdaresi'ne bağlı Çetince bakım ikmal binasında kurulan 4 sandıkta saat 08.00'de başlayıp, 17.00'ye kadar sürecek oy kullanma işleminin ardından yapılacak sayımla muhtar belli olacak.

'SEÇİLECEK MUHTAR KÖYÜMÜZE HAYIRLI OLSUN'

Eşi Ayşe Adıgüzel'in gözünün önünde öldürüldüğü saldırıda yara almadan kurtulan Ömer Adıgüzel de seçimde oy kullandı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Ömer Adıgüzel, Eşim olay günü jandarmaya yer göstermek için olay yerine gitmişti. Ben de yanındaydım, adam geldi hepimizi silahla taradı. Eşim orada can verdi. Görev başında vefat ettiği için görev şehidi kabul edildi. Köyümüzün hizmete ihtiyacı var. Bugün yapılan seçimde eşimin mirası olan muhtarlık görevine en hayırlı kimse o seçilsin dedi.

ISPARTA 2 YILDA 6 MUHTAR DEĞİŞEN KÖYDE SEÇİM
ISPARTA 2 YILDA 6 MUHTAR DEĞİŞEN KÖYDE SEÇİM
ISPARTA 2 YILDA 6 MUHTAR DEĞİŞEN KÖYDE SEÇİM
ISPARTA 2 YILDA 6 MUHTAR DEĞİŞEN KÖYDE SEÇİM
ISPARTA 2 YILDA 6 MUHTAR DEĞİŞEN KÖYDE SEÇİM
ISPARTA 2 YILDA 6 MUHTAR DEĞİŞEN KÖYDE SEÇİM
ISPARTA 2 YILDA 6 MUHTAR DEĞİŞEN KÖYDE SEÇİM
ISPARTA 2 YILDA 6 MUHTAR DEĞİŞEN KÖYDE SEÇİM
ISPARTA 2 YILDA 6 MUHTAR DEĞİŞEN KÖYDE SEÇİM
ISPARTA 2 YILDA 6 MUHTAR DEĞİŞEN KÖYDE SEÇİM
ISPARTA 2 YILDA 6 MUHTAR DEĞİŞEN KÖYDE SEÇİM
ISPARTA 2 YILDA 6 MUHTAR DEĞİŞEN KÖYDE SEÇİM
ISPARTA 2 YILDA 6 MUHTAR DEĞİŞEN KÖYDE SEÇİM

Ayşe Adıgüzel, Seçmen, Yalvaç, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ISPARTA 2 YILDA 6 MUHTAR DEĞİŞEN KÖYDE SEÇİM - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı 18:13 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı 16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasında ölü bulundu 17:53 16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasında ölü bulundu
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı 17:18 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik 16:28 İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik
Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı 15:55 Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor 15:28 Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı         
19:21
Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç         
18:14
Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı         
18:02
Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu         
17:51
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak         
17:09
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Gizem Karaca bebek sorularına cevap verdi: İstiyoruz ama şu an değil Gizem Karaca bebek sorularına cevap verdi: İstiyoruz ama şu an değil         
15:37
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı         
13:58
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı         
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 19:36:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ISPARTA 2 YILDA 6 MUHTAR DEĞİŞEN KÖYDE SEÇİM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement