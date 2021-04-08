2 yılda Bergama'ya 298,5 milyon yatırım geldi - Son Dakika

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen ve 08 Nisan 2019 tarihinde başkanlık koltuğuna oturup göreve başlayan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 2 yıllık belediye başkanlığı görevinde yaptığı çalışmaları basın toplantısı ile açıkladı. Başkan Koştu, "Bergama'da hayal edilen, ama bugünü kadar yapılamayan birçok projeye başlamak bize nasip oldu. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımız, bölge milletvekillerimiz ve çok değerli bürokratlarımız sayesinde ilçemizi iki yılda 298,5 milyon yatırımla buluşturduk. Başladığımız ve başlayacağımız projelerimizle Bergama'mız kabuk değiştirmeye başladı" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; BİZİMLE BİRLİKTE YOL YÜRÜYENLERE DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Hizmet için çıkılan yolda destek ve çalışmalarını esirgemeyen herkese toplantıda teşekkür eden Başkan Koştu; "Hizmet yolunda gücümüze güç katan meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarımıza ve destek mesajları ile bizi sürekli yüreklendiren hemşehrilerimizin her birisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, başkanlık görevinde 2 yılını basın mensupları karşısında değerlendirdi. Toplantıya Başkan Yardımcıları Aşkın Uyar ve Cüneyt Umutlu ile birlikte katılan Başkan Koştu, "Bergama'nın hayallerini, hemşehrilerimizin yıllardır ulaşamadığı hizmetleri tarihi şehrimizin ruhuna yakışır bir şekilde yapıyoruz" dedi. Başkan Koştu, "İlçemiz bir bir yaşama geçirdiğimiz projelerle değişmeye başladı. Yılların hayali, gelmiş geçmiş bütün belediye başkanlarımızın seçim vaatleri arasında bulunan, başlamanın ise bize nasip olduğu Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi ile de UNESCO Dünya Mirası Bergama'mıza yapmaya başladığımız ve yapacağımız tüm projelerimizi taçlandıracağız" dedi.

KOŞTU; "298,5 MİLYON YATIRIM BERGAMA'MIZA GELDİ"

Göreve geldikleri ilk gün olan 08 Nisan 2019 tarihinden itibaren planlı ve programlı bir şekilde ekip ruhu ile çalışarak Bergama için adeta 'Yatırım Avı' na çıktıklarına işaret eden Başkan Koştu, "Her kapıya hemşehrilerimizin refahı için gitmekten imtina etmedik. İki yılda adeta kapı kapı dolaşıp Bergama'mıza yıllardır konuşulan ama bugüne kadar yapılmayan yatırımları getirdik. TOKİ 57 milyon, Doğalgaz 70 milyon, Selinos Projesi 51 milyon, KYK Öğrenci Yurdu 27 milyon, Millet Bahçesi yaklaşık 72 milyon, Restorasyonlar 8,5 milyon, Yollar için yaptığımız çalışmalar 6 milyon ve iş makinesi ve araç alımları için 7 milyon TL. olmak üzere toplam 298,5 milyon TL. yatırımla Bergama'mızı buluşturduk. Yerel yönetim olarak asli görevlerimizden birisi olan lokomotif olma görevini en iyi şekilde yaptık, yapmaya devam ediyoruz" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "SADECE BELEDİYE PROJELERİNİ TAKİP EDEN BİR MİSYONLA DEĞİL BERGAMA'YA YAPILAN VE YAPILACAK HER YATIRIMI TAKİP EDEN BİR ANLAYIŞLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

"ZOR OLAN YOLU SEÇTİK, AMA MUTLUYUZ. KORONAVİRÜS'E RAĞMEN PROJELERİMİZE BAŞLADIK"

Göreve geldikleri ilk günden Bergama'yı vizyon projelerle buluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Başkan Koştu, "Biz yola çıktığımızda zor olan yolu seçtiğimizi Bergama'ya 5 yılda 15 yıllık hizmet edeceğimizi ilan etmiştik. Görev süremizin ikinci yılında Allah'a şükür seçim broşürümüzde ilan ettiğimiz proje ve hizmetlerimizi, hemşehrilerimize sözünü verdiğimiz vizyon projeleri yapıyoruz. Tabi bunları yapabilmek için gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Mesai mefhumu gözetmeden 7/24 gerek Ankara'da, gerek İzmir'de ve gerekse ilçemizde çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Kapımızı hem hemşehrilerimize, hem tüm kurum ve kuruluşlara açtık. Koordinasyon içerisinde olduk. Bu sayede tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına rağmen ilçemizi vizyon projelerle buluşturduk" dedi.

Başkan Koştu, iki yılda yapılanları ana başlıklar halinde açıkladı;

KENTSEL PROJE VE TURİZM ÇALIŞMALARIMIZ

YOLLARIMIZ

Binlerce yıllık tarihi geçmişi olan kadim kent Bergama'nın kanayana yarası halindeki yol çilesi bitiyor!

Şehrimizi çukur ve çamurdan kurtarmak için 100. Yıl, Harmanyeri ve Bülent Ecevit Caddeleri'ndeasfaltlama çalışmalarına başladık. Başlangıç Maliyeti 2,5 Milyon TL.

DOĞAL GAZ TAM GAZ

Şehrimizi doğal gaz konforuna kavuşturmak üzere çalışmalaradevam ediyoruz. 2021 yılı sonuna kadar şehrimizin büyük bir kısmı doğal gaz ile buluşmuş olacak. Yaklaşık maliyet 70 Milyon TL

TOKİ KONUTLARI İNŞAATI BAŞLADI

274 adet konut, 1 adet cami ve çevre düzenlemesini kapsayan TOKİ konutları inşaatı ile hak sahibi hemşehrilerimiz ev sahibi oluyor. Toplam maliyet 57 Milyon TL

BERGAMA'DA TURİZMİ ŞAHLANDIRACAK SELİNOS ANTİK KANAL VE RESTORASYON PROJESİ

Bergama'mızda bir hayali daha gerçekleştiriyor, Selinos Antik Kanal ve Restorasyon Projemiz ile tarihi değerlerimizi Bergama'mıza kazandırıyoruz. İlk etabın ihale bedeli51 milyon TL

Projenin tamamlayıcısı olacak, Selinos üzerinde bulunan 4 adet köprünün (Tabak Köprü, Kazancı, Ulucami ve Üç Kemer) 3'nün restorasyon projeleri onaylandı.

TABAKHANE VE ESKİ ÇIRÇIR FABRİKASI RESTORASYONU

Selinos Antik Kanal ve Restorasyon Projemiz ile birlikte Tabakhane ve Eski Çırçır Fabrikası'nın Restorasyonu kapsamında 400 m2 açık, 350 m2 kapalı alana, Galenos Müzesi ile Parşömen Müzesi ve kafe için 750 m2 kapalı alana sahip olacak şekilde şehrimize kazandırıyoruz. Maliyet 8,5 milyon TL

Topçu Kışlasına ise yeni bir müze yapılması için Turizm Bakanlığı ile görüşmelerimiz sonuçlandı. Yapımı tamamlandığında bu bölge şehrimizin çok önemli bir turizm destinasyonu haline gelecek.

KOZAK ÇEVRE YOLU PROJESİ

Selinos Kanal Projesi ve restorasyonlar ile turizm merkezi haline gelecek olan kentimizde, İstiklal Meydanımızda tarihi Tonozlar'ın zarar görmesini engelleyecek olan Kozak Çevre Yolu projemizin 9,1 km kısmı 2021 yılı programına aldık.

RESTORASYON HAMLESİ BAŞLATTIK

Tarihi yapılarımızı turizme kazandırmak için İlk etapta Çukurhan, Taşhan ve Selçukhan gibi tarihi yapılar için kamulaştırma kararı aldık.

Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında ise, Cumhuriyet Caddesi'nde Özel idare İşhanı önünden başlayarak, Bankalar caddesi, Kasapoğlu caddesi, Şadırvan caddesi, Osman Bayatlı Caddesi üzerindeki 238 adet yapının aslına uygun olarak onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda özgün dokusuna kavuşması hedeflenmektedir.

BERGAMA'YI ÜNİVERSİTE KENTİ YAPACAK OLAN 500 KİŞİ KAPASİTELİ ÖĞRENCİ YURDU

İnşaatı devam eden 500 kişi kapasiteli öğrenci yurdu ile Bergama'yı bir üniversite şehri yapıyor, eğitim konusunda gençlere uygun imkan ve koşulları oluşturmaya öncelik veriyoruz. Toplam maliyet 27 milyon TL

BERGAMA ÇEVRE YOLU YAPIMI VE ADNAN MENDERES BULVARI'NIN DÜZENLENMESİ

Kentimize olan ulaşımı ve şehir içi trafiğini rahatlatacak olan Bergama Çevre Yolu inşaatı tamamlanmak üzere. Akabinde, Adnan Menderes Bulvarımızı düzenleyerek yürüyüş ve bisiklet yolları ile halkımızın hizmetin sunacağız.

MİLLET BAHÇESİ İLE BERGAMA'NIN SİLÜETİ DEĞİŞECEK

Şehir merkezindeki stadyumu taşıyarak, toplamda bu alana 57 bin metrekarelik bir yeşil alan kazandırıyor, Bergama'mıza yakışan bir kent meydanı ve Millet Bahçesi inşa ediyoruz.Bu kapsamda Çamlıpark'ı yeniden düzenleyerek, kent merkezimizin silüetini değiştiriyoruz. Aynı alandaki 10 bin metrekarelik otopark ile de bölgedeki çok önemli bir sorun olan trafik ve otopark sorunu da çözülmüş olacak.

CUMHURİYET MEYDANINI YENİLİYORUZ

Proje aşaması devam ediyor.

VAKIF ZEYTİNLİĞİ'Nİ ZEYTİNPARK YAPIYORUZ

Şehrimizin imajına değer katmak üzere Vakıf Zeytinliğini sosyal bir alan haline getiriyoruz.

HAYVAN BARINAĞI

Armağanlar Mahallesi'nde Yaklaşık 11 bin m2 alanda yaşama geçecek Geçici Hayvan Barınağı ve Hayvan Sağlığı Merkezi'nde can dostlarımızı geçici misafir edip, hasta olanların tedavi ve kısırlaştırma çalışmaları yapılacak

DEV YATIRIMLARI BÖLGEMİZE KAZANDIRIYORUZ:

Bölge ekonomisini kalkındıracak ve işsizliğe çözüm olacak dev yatırımların takipçisiyiz.

1. TARIMA DAYALI İHTİSAS HAYVANCILIK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

2.850,414 dekar alana kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi ile üretimden kesime, bakımdan pazarlamaya kadar her aşama tek noktada birleşecek. Bölgemizi büyükbaş hayvancılığın lokomotifi yapacak bu proje ile 3 bin 500 kişilik bir istihdam sağlamış olacağız.

2. BERGAMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Kurulduğu günden bu yana yatırımcı çekemeyen Bergama Organize Sanayi Bölgesi Hükümetimizin desteği ile pandemiye rağmen yatırımcı akınına uğramıştır. Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nin doluluk oranının son iki yılda yüzde seksen artmasındaki en büyük etken otoyolların Bergama'ya bağlanması ve Kuzey Ege Çandarlı Limanıdır.

3. SERBEST BÖLGE

Bergama Serbest Sanayi Bölgesi'nin, 5 milyar dolarlık ticaret hacmi olacak ve 20 bin kişiye istihdam sağlayacak.

4. GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Çevre konusunda hassasiyetleri olan bir belediye olarak, Sarıcalar Mahallesi'ndeki 20.000,00 metre karelik alanda 999,96 kilowatt'lık GES inşa ederek yerli ve temiz enerji üreteceğiz. İller Bankası aracılığıyla 2021 yılı içerisinde faaliyete geçecek olan GES'in ihalesi yapıldı

5. KUZEY EGE LİMANI

Bölgemizin geleceği için çok önemli olan Kuzey Ege Limanı'nın kısa sürede tamamlanması için takipçisiyiz

6. SULAMA BARAJI VE GÖLETLER

Bu güne kadar Çaltıkoru ve Yortanlı gibi büyük barajları bölgemize kazandıran hükümetimizin desteğiyle, bundan sonra da Bergama'da sulanabilir tüm tarım arazilerinin, yapılan ve yapım aşamasında olan gölet ve barajlarımızla sulanarak, çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin katma değeri artacak.