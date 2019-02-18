2 yıldan az cezaya da mahkumiyet
4 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili bir çalışma yapılıyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili bir çalışma yapılıyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:30
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