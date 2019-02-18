2 yıldan az cezaya da mahkumiyet

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili bir çalışma yapılıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili bir çalışma yapılıyor" dedi.

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